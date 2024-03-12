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Тюменский пожарный прострелил полицейскому руку из-за страха

Тюменский пожарный прострелил полицейскому руку из-за страха

12 марта 2024, 06:40
Фото: 1MI
В Тюмени сотрудник пожарной службы прострелил руку автоинспектора, пытаясь убежать от него. 24-летний молодой человек испугался, что ему могут подбросить наркотические средства.

Инцидент произошел в частном секторе Тюмени. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД из-за его подозрительного вида — для проверки документов. Пожарный, нафантазировваший, что ему подкинут запрещенные препараты, решил сбежать, попутно выстрелив в догонявших его полицейских из сигнального пистолета. Правда, мужчину все-таки поймали.

В портфеле у пожарного обнаружилии трафареты с экстремистскими лозунгами, краску, патроны, камеру Go Pro, молоток, газовый баллончик и перчатки. Всё это он использовал, чтобы писать на стенах дискредитирующие надписи.

На тюменца завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, а также привлекли к административной ответственности за дискредитацию, передает тг-канал Ural Mash. В настоящее время пожарным занимается Следственный комитет.

Ранее «Наш Город» писал, что уроженца Тобольска, экс-футболиста и блогера Евгения Савина объявили в федеральный розыск. В 2023 году тоболяка проверяли из-за дискредитирующего российскую армию интервью.

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