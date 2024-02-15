Силовики объявили в розыск тюменского экс-футболиста

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
Указано, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса. Информации о номере статьи нет.
Отметим, что в сентябре 2023 года силовики проверяли Савина из-за дискредитирующей информации о российской армии. Поводом для нее послужило его интервью Ксении Собчак, опубликованное 24 апреля. Тогда Савин публично дискредитировал российскую армию.
В феврале 2023 года Евгения Савина уже привлекали к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Тогда ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Известно, что в настоящее время Савин живет на Кипре. Три года назад он основал свою футбольную команду «Красава», которая с 2022 года входит во второй дивизион Кипра, известная под названием «Ипсонас». Также футболист ведет свой YouTube-канал «КраСава» — на него подписаны более 1 миллиона человек.