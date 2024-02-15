Силовики объявили в розыск тюменского экс-футболиста

Известно, что в настоящее время Савин живет на Кипре. Три года назад он основал свою футбольную команду «Красава», которая с 2022 года входит во второй дивизион Кипра, известная под названием «Ипсонас». Также футболист ведет свой YouTube-канал «КраСава» — на него подписаны более 1 миллиона человек.