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В Тюменской области перекрыли участок федеральной трассы

В Тюменской области перекрыли участок федеральной трассы

14 февраля 2024, 06:45
Фото: 1MI

В Тюменской области перекрыли участок федеральной трассы

Ограничения движения пришлось ввести из-за непогоды — снега, сильного ветра и метели. На данный момент они касаются только грузового и пассажирского транспорта.

Ограничения ввели сегодня, 14 февраля, а действовать они будут до улучшения погодных условий. О ситуации на федеральной трассе рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.

Для движения транспорта закрыт участок трассы «Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск» с 397 по 583 километр — подъезд к Ишиму.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют связать два микрорайона новой дорогой. Работы запланированы на 2026–2030 годы.

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