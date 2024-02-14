В Тюменской области перекрыли участок федеральной трассы

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Ограничения ввели сегодня, 14 февраля, а действовать они будут до улучшения погодных условий. О ситуации на федеральной трассе рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.
Для движения транспорта закрыт участок трассы «Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск» с 397 по 583 километр — подъезд к Ишиму.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют связать два микрорайона новой дорогой. Работы запланированы на 2026–2030 годы.