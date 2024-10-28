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Трасса

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Октябрь
Проезд по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск будет полностью перекрыт в начале ноября
В тюменской Госавтоинспекции сообщили о дате полного перекрытия участка трассы Тюмень-Ханты-Мансийск.
28 октября, 12:46
Сентябрь
Стрельба на трассе под Тюменью. Погоня за пьяным нарушителем закончилась выстрелами
17 сентября, 09:38
Август
Трасса Тюмень — Омск оказалась заблокирована после ужасного ДТП
22 августа, 10:53
Опрокинулся в кювет. На тюменской трассе в ДТП серьезно пострадал пенсионер
На 116-м километре автодороги Курган — Тюмень пенсионер из Исетского района попал в ДТП. 79-летний мужчина управлял автомобилем «Нива», который съехал в кювет и опрокинулся.
20 августа, 11:39
Есть пострадавшие. Под Тюменью произошло массовое ДТП
На трассе «Тюмень — Криводаново» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей, грузовика и автобуса.
20 августа, 10:14
Июль
Бесправник на легковушке едва не убил своих пассажиров на тюменской «трассе смерти»
Водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет. Один из пассажиров госпитализирован с переломом позвоночника.
25 июля, 06:40
На участке трассы в Тюменском районе ограничат движение
Ограничения будут действовать на дороге возле поселка Богандинский. Там организуют реверсивное движение.
24 июля, 05:01
Вторая объездная дорога Тюмени станет частью федеральной трассы
Вторая объездная дорога Тюмени станет частью федеральной трассы М-12. О ее прокладке до регионе ранее рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин.
23 июля, 13:38
Трассу Екатеринбург — Тюмень будут перекрывать трижды за день
Ограничения будут вводиться из-за работ на электросетях. Движение будет перекрыто в обоих направлениях.
23 июля, 05:18
В ДТП с грузовиком на тюменской «трассе смерти» пострадала семья из ХМАО
«Киа» вынесло на встречную полосу. Предположительно, водитель уснул за рулем.
22 июля, 09:11
Одну из главных федеральных трасс протянут до Тюмени в 2025 году
Трассу М-12, идущую от Екатеринбурга, в следующему году протянут до Тюмени. Об этом сообщил зампред правительства РФ Хуснуллин.
16 июля, 10:31
В страшной аварии под Тобольском погибла 10-летняя девочка
Легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Родители девочки и ее младшие браться получили травмы.
12 июля, 04:44
В ДТП с фурой на тюменской «трассе смерти» пострадал человек
Столкновение произошло по вине водителя фуры. Он не предоставил преимущество автомобилю «ГАЗ».
9 июля, 08:16
На выезде из Тюмени образовалась многокилометровая пробка
Движение в районе Московского тракта полностью парализовано. Причиной пробки стали дорожные работы.
2 июля, 09:13
Женщина погибла под колесами внедорожника на трассе под Тюменью
Тюменка шла по проезжей части в темное время суток. Предположительно, водитель ее не заметил.
2 июля, 04:40
Из-за серьезной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение
Водитель легковушки влетел в большегруз. Ему и его пассажиру потребовалась помощь медиков.
1 июля, 05:50
Июнь
В страшной аварии с большегрузами на тюменской «трассе смерти» погиб подросток
На трассе столкнулись два большегруза и легковушка. Одна из фур упала на иномарку, в которой находился подросток.
28 июня, 08:44
Водитель грузовика уснул за рулем и вылетел в кювет на трассе Екатеринбург — Тюмень
Авария произошла сегодня на 176 километре трассы. Водитель грузового автомобиля получил травмы.
26 июня, 07:42
В аварии на тюменской «трассе смерти» погиб водитель легковушки
Мужчина не уступил дорогу другому автомобилю. Водитель второй машины отделалась травмой руки.
26 июня, 05:30
Фура смяла легковушку с водителем на трассе Тюмень — Омск
Водитель легкового авто остановился, чтобы повернуть. В этот момент в него влетела фура, которая отбросила автомобиль в другой большегруз.
25 июня, 03:23

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