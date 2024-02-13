Доверия нет: тюменцы отказываются от новых китайских авто в пользу старых «японцев»

К примеру, если «европеец» или «японец» за год потеряет в цене в среднем 8-10%, то китайский автомобиль — все 12-15%. Кроме того, ликвидность машин из Китая на вторичном рынке куда ниже, чем у корейского и японского транспорта. Все эти факторы нужно учитывать, планируя приобрести китайский автомобиль.