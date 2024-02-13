Доверия нет: тюменцы отказываются от новых китайских авто в пользу старых «японцев»

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Действительно ли не стоит доверять «китайцам» и на чем остановить свой выбор — рассказывает newia.ru.
Потребители давно привыкли к тому, что все изготовленное в Китае, будь то обувь, одежда и бытовая техника, обязательно сделано из дешевых материалов и не отличается качеством, а об автомобилях можно даже не рассуждать.
Но сейчас специалисты утверждают, что бракованные товары в большинстве своем собираются «на коленке», а продукция, которая производится на фабриках, достойна внимания. И именно поэтому китайские автомобили могут потягаться с машинами из других стран.
Chery, Geely, Haval, Zotye — нашумевшие и знакомые россиянам марки китайских автомобилей. По сравнению с европейскими и японскими машинами, они стоят куда дешевле. При этом, «китайцы» выглядят стильно и имеют современную и достойную «начинку».
Почти каждый китайский автомобиль оснащен климат-контролем, возможностью доступа в салон без ключа, электронным ассистентом, парктрониками и другими удобными для водителя и пассажиров функциями. Такие автомобили отлично подходят для ценителей комфорта.
Кроме того, «китайцы» отличились длительностью гарантийного срока: у большинства машин из Китая гарантийное обслуживание распространяется на пять лет или пробег до 150 тысяч километров, что является еще одним плюсом в копилку китайского автопрома.
Очевидно, что у китайского транспорта, как и у любого другого, есть свои недостатки. В их числе — не самое высокое качество материалов, используемых в оформлении салона и декоре кузова. К тому же, «китайцы» со временем дешевеют быстрее, чем автомобили из других стран.
К примеру, если «европеец» или «японец» за год потеряет в цене в среднем 8-10%, то китайский автомобиль — все 12-15%. Кроме того, ликвидность машин из Китая на вторичном рынке куда ниже, чем у корейского и японского транспорта. Все эти факторы нужно учитывать, планируя приобрести китайский автомобиль.
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