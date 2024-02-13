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Published Сегодня, 09:41

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Автомобилисты отказываются от новых китайских авто в пользу старых «японцев»

Доверия нет: тюменцы отказываются от новых китайских авто в пользу старых «японцев»

13 февраля 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney

Автомобилисты отказываются от новых китайских авто в пользу старых «японцев»

После того, как ряд зарубежных компаний покинул российский авторынок, его заполонили китайские автомобили. Однако тюменцы сомневаются в них, считая, что японский транспорт куда надежнее.

Действительно ли не стоит доверять «китайцам» и на чем остановить свой выбор — рассказывает newia.ru.

Плохи ли «китайцы»?

Потребители давно привыкли к тому, что все изготовленное в Китае, будь то обувь, одежда и бытовая техника, обязательно сделано из дешевых материалов и не отличается качеством, а об автомобилях можно даже не рассуждать.

Но сейчас специалисты утверждают, что бракованные товары в большинстве своем собираются «на коленке», а продукция, которая производится на фабриках, достойна внимания. И именно поэтому китайские автомобили могут потягаться с машинами из других стран.

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Колесница из Поднебесной: цена, комплектация, плюсы

Chery, Geely, Haval, Zotye — нашумевшие и знакомые россиянам марки китайских автомобилей. По сравнению с европейскими и японскими машинами, они стоят куда дешевле. При этом, «китайцы» выглядят стильно и имеют современную и достойную «начинку».

Почти каждый китайский автомобиль оснащен климат-контролем, возможностью доступа в салон без ключа, электронным ассистентом, парктрониками и другими удобными для водителя и пассажиров функциями. Такие автомобили отлично подходят для ценителей комфорта.

Кроме того, «китайцы» отличились длительностью гарантийного срока: у большинства машин из Китая гарантийное обслуживание распространяется на пять лет или пробег до 150 тысяч километров, что является еще одним плюсом в копилку китайского автопрома.

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Минусы китайских автомобилей

Очевидно, что у китайского транспорта, как и у любого другого, есть свои недостатки. В их числе — не самое высокое качество материалов, используемых в оформлении салона и декоре кузова. К тому же, «китайцы» со временем дешевеют быстрее, чем автомобили из других стран.

К примеру, если «европеец» или «японец» за год потеряет в цене в среднем 8-10%, то китайский автомобиль — все 12-15%. Кроме того, ликвидность машин из Китая на вторичном рынке куда ниже, чем у корейского и японского транспорта. Все эти факторы нужно учитывать, планируя приобрести китайский автомобиль.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени резко вырос спрос на полноприводные автомобили. При этом, новым транспортом автомобилисты интересуются чаще, чем с пробегом.

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