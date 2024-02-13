«Чужой праздник — чужие ценности»: будут ли тюменцы отмечать День святого Валентина?

Но пока эти предложения не получили продвижения и витают лишь в качестве мнений, так как и среди депутатов есть те, кто праздник поддерживает и считает его достойным. Так, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева высказалась о том, что праздник призывает ходить на свидания и признаваться в любви, что не считается чем-то плохим или оскорбительным.