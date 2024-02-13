«Чужой праздник — чужие ценности»: будут ли тюменцы отмечать День святого Валентина?

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В преддверии Дня святого Валентина российские политики часто высказываются об отношении к этому событию. В частности, многие предлагают бойкотировать этот праздник или даже запретить все его проявления.
Чтобы узнать мнение тюменцев на этот счет, мы провели опрос, который показал, что 12% жителей Тюменской области считают, что День святого Валентина в России стоит отменить или запретить. При том 33% респондентов нейтрально относятся к празднику, а 55% рады этому дню и считают его отличной возможностью проявить свои чувства.
«А я помню времена, когда мы в школе валентинки и подарки скрытые делали, отдавали кому-то (не помню учителям или старосте) и потом эти валентинки разносили и дарили ученикам, которым они предназначены. Кто-то анонимно, кто-то в открытую. А однажды мы пошли в юношескую библиотеку всем потоком, нам там рассказывали историю праздника, устраивали какие милые конкурсы. Было очень весело, любовь не была под запретом», — пишет читатель «Нашего города», поддерживающий праздник.
Тюменцы, придерживающиеся нейтрального мнения в большинстве убеждены, что 14-е февраля — праздник для подростков, который помогает им проявить сви чувства в период первых влюбленностей.
«Кто желает пусть отмечают, кто не хочет то пусть не отмечают, это дело каждого, подросткам нравится этот праздник, а так как я уже замужем и двое детей, то мне уже не до этого», — считает читательница.
Противники праздника убеждены, что он россиянам должен быть чужд, так как прибыл из-за рубежа. Также праздник имеет католическое происхождения, что также вызывает неприязнь у некоторых.
«Это чужой праздник, к нашему православному народу не имеющий никакого отношения. Считаю, что его нужно переименовать, как минимум», — говорит один из читателей.
Происхождения Дня всех влюбленных, действительно» связано с католицизмом. Вариаций истории того самого Валентина много, но мы расскажем о самой распространенной.
Валентином звали римского легионера из города Терни. Он служил в армии и вместе с этим подрабатывал священником. В то времена, во время правления императора Клавдия II, империя вела постоянные войны, призывая на службу все больше молодых людей. Для того, чтобы воины думали только о благе государства, а не о семье и близких, был издан приказ о запрете браков для служащих.
Но любовь приказ не искоренил. В рядах военные обсуждались дамы сердца и тоска по ним во время походов. Эти разговоры и вдохновили Валентина стать священником, который сможет ночами венчать легионеров и передавать их пассиям любовные письма.
Но до императора дошли слухи о происходящем и он тут же приказал казнить Валентина за нарушение устава. На время ожидания казни, легионера бросили в тюрьму и приставили к нему надежную охрану, чтобы предотвратить попытку освобождения солдатами. Будучи в заключении Валентин стал общаться с дочкой стражника Юлией. Только после казни она получила любовное письмо, подписанное — «Твой Валентин». Считается, что она хранила верность возлюбленному до конца своих дней.
Однако, несмотря на то, что история праздника рассказывает о невероятной сие любви, превосходящей прочие, многие политики считают, что она пропагандирует неверные ценности, а потому праздник следует запретить, особенно в школах, где дети часто дарят дру другу валентинки, такую идею высказал депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов.
«Если видят, что ребята раздают открытки в школе, нужно собрать класс, рассказать о значении Дня Семьи, Любви и Верности, объяснить, почему так делать не стоит. Если с первого раза не получится, повторить еще раз. Рано или поздно ребенок поймет, что празднование 14 февраля эквивалентно празднованию православного Рождества. Это невозможно. У нас есть свои праздники, и мы должны уделять им особое внимание», — пояснил депутат в интервью для интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров ранее предложил заменить День святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества, поскольку первое торжество чуждо культуре России и «порождает негативные явления» среди детей и молодежи.
Но пока эти предложения не получили продвижения и витают лишь в качестве мнений, так как и среди депутатов есть те, кто праздник поддерживает и считает его достойным. Так, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева высказалась о том, что праздник призывает ходить на свидания и признаваться в любви, что не считается чем-то плохим или оскорбительным.
А потому пока что жители региона сами могут решать, отмечать им 14-е февраля или нет. И как показывает практика, большинство тюменцев все же не прочь посвятить этот день любви и романтике.