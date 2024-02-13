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Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Инстасамка приедет с концертом в Тюмень

Возвращение на родину: Инстасамка приедет с концертом в Тюмень

13 февраля 2024, 05:05
Фото: Инстасамка / Телеграм

Инстасамка приедет с концертом в Тюмень

Известная тоболячка планировала выступить в Тюмени в марте 2023 года, но гастрольный тур по городам России пришлось перенести на 2024 год. Причиной отмены тюменского концерта послужили требования родительского комитета.

Дарья Зотеева, известная российскому слушателю как Инстасамка, даст концерт в Тюмени. На сайте afisha.ru указано, что мероприятие состоится 30 марта.

Концерт пройдет в рамках перенесенного на 2024 год гастрольного тура. Билетов в продаже нет, но те билеты, что были куплены на прошлогодний концерт, остаются действительны.

Фото: INSTASAMKA & MONEYKEN | Тюмень | 30 марта / ВКонтакте

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени даст концерт любимая группа президента России — «Любэ». Половины билетов уже нет в продаже.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Концерты#Билеты#Знаменитости#Инстасамка#Любовь Селезнева
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