Возвращение на родину: Инстасамка приедет с концертом в Тюмень

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Дарья Зотеева, известная российскому слушателю как Инстасамка, даст концерт в Тюмени. На сайте afisha.ru указано, что мероприятие состоится 30 марта.
Концерт пройдет в рамках перенесенного на 2024 год гастрольного тура. Билетов в продаже нет, но те билеты, что были куплены на прошлогодний концерт, остаются действительны.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени даст концерт любимая группа президента России — «Любэ». Половины билетов уже нет в продаже.