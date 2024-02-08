«Надеемся на понимание и любовь»: в Тюмени отменили концерт рэпера Федука

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
С туром «Любовь в твоем городе» рэпер собирался посетить 12 городов страны. Однако концерт в Тюмени пришлось отменить.
«Мы вынуждены отменить концерт в вашем городе в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе Байконур. Обязательно назначим с вами новую встречу! Надеемся на понимание и любовь», — сообщили в официальной группе музыканта ВКонтакте.
Концерт должен был состояться 23 февраля. В связи с его отменой все билеты подлежат возврату.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выступит российская рок-группа The Hatters. В продаже осталось чуть больше 100 билетов.