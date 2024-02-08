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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Тюмени отменили концерт рэпера Федука

«Надеемся на понимание и любовь»: в Тюмени отменили концерт рэпера Федука

8 февраля 2024, 06:07
Фото: 1MI

В Тюмени отменили концерт рэпера Федука

Музыкант планировал дать концерт в Тюмени в рамках тура по России. Мероприятие должно было состояться 23 февраля.
Сюжет
Концерт

С туром «Любовь в твоем городе» рэпер собирался посетить 12 городов страны. Однако концерт в Тюмени пришлось отменить.

Фото: Feduk / ВКонтакте
«Мы вынуждены отменить концерт в вашем городе в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе Байконур. Обязательно назначим с вами новую встречу! Надеемся на понимание и любовь», — сообщили в официальной группе музыканта ВКонтакте.

Концерт должен был состояться 23 февраля. В связи с его отменой все билеты подлежат возврату.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выступит российская рок-группа The Hatters. В продаже осталось чуть больше 100 билетов.

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