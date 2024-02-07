Лолита прокомментировала ситуацию с отменами концертов

Более того, период новогодних праздников всегда горячая пора для любого артиста. Но незадолго до начала сезона корпоративов частные выступления Милявской также стали отменяться. Выступления артистки для новогодних телевизионных огоньков были вырезаны. А в некоторых популярных телепрограммах, где певица выступала в роли ведущей, кадры с ее участием были сокращены до минимума.