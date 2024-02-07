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Posted Сегодня, 17:46

Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

Лолита прокомментировала ситуацию с отменами концертов

Лолита прокомментировала ситуацию с отменами концертов

7 февраля 2024, 17:46
Фото: vk.com/lolitasu
В конце 2023 года Лолита Милявская приняла участие в скандальной «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».

Отмена концертного тура

После этого резонансного мероприятия концертный тур Милявской полностью сорвался. Не состоялись концерты в Московской области: в Королеве, Подольске, Серпухове, Люберцах, а также в других городах страны, пишет newia.ru.

Более того, период новогодних праздников всегда горячая пора для любого артиста. Но незадолго до начала сезона корпоративов частные выступления Милявской также стали отменяться. Выступления артистки для новогодних телевизионных огоньков были вырезаны. А в некоторых популярных телепрограммах, где певица выступала в роли ведущей, кадры с ее участием были сокращены до минимума.

Реакция певицы

В опубликованном в сети видеообращении Лолита пыталась объяснить свое участие в вечеринке. Она отметила, что первоначально мероприятие планировалось в формате «выставки», без какого-либо сексуального подтекста. Кроме того, костюм, который выбрала Лолита, должен был скрывать дефекты ее тела.

Впрочем Милявская не собирается отчаиваться и готова вновь стать домохозяйкой. По ее словам, она достигла пенсионного возраста и, возможно, будет заниматься садоводством.

#Концерты#Шоу-бизнес#Знаменитости#Все материалы авторов
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