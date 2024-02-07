«Эмоции на пределе!»: тюменцы едва не подрались в соцсетях из-за концерта SHAMAN

Напомним, что долгожданное мероприятие шло в городе два дня — 5 и 6 февраля. Знаменитый певец собрал полные залы. Раскуплены оказались даже самые дорогие билеты стоимостью 10 тысяч рублей. В настоящее время артист активно гастролирует по стране со своей командой.