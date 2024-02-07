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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Тюменцы в соцсетях делятся эмоциями от концерта SHAMAN

«Эмоции на пределе!»: тюменцы едва не подрались в соцсетях из-за концерта SHAMAN

7 февраля 2024, 10:35
Фото: телеграм-канал певца SHAMAN

Тюменцы в соцсетях делятся эмоциями от концерта SHAMAN

Жители Тюмени раскупили все дорогостоящие билеты на концерт певца SHAMAN. Автор хита «Я русский» начал стремительно набирать популярность в России с начала 2022 года. В Тюмени продолжают обсуждать прошедший концерт SHAMAN.
Сюжет
Концерт

Два дня грандиозного ажиотажа

Напомним, что долгожданное мероприятие шло в городе два дня — 5 и 6 февраля. Знаменитый певец собрал полные залы. Раскуплены оказались даже самые дорогие билеты стоимостью 10 тысяч рублей. В настоящее время артист активно гастролирует по стране со своей командой.

Справка: Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Исполнителю 31 год. Он родом из Тульской области. Широкую популярность получил в феврале 2022 года после выхода песни «Встанем». Певец выступал на одной сцене с Президентом России Владимиром Путиным, а также являлся постоянным гостем на концертах-митингах. В июне 2023 года за песню «Встанем» музыкант получил «Национальную премию интернет-контента» в номинации «Лучший музыкальный трек».

Побывав на концерте SHAMAN, жители Тюмени поделились в социальных сетях разными впечатлениями.

«Эмоции на пределе»

«Это было потрясающе. Эмоции на пределе! Спасибо за такой заряд!», — высказался Максим Ачинов.
«У него очень хорошая энергетика. Желаю только успехов», — написала в своем блоге Зарина Смирнова.
«SHAMAN — именно такого патриотизма не хватает нынешней молодёжи. Концерт очень впечатлил. Два дня безумных эмоций. Обязательно схожу ещё, — сказала тюменка Альбина Елкова.

А что не понравилось?

Несмотря на мощь голоса и энергетику, которую излучал певец на сцене, среди посетителей концерта нашлись и те, кто посчитал, что артист недостаточно подготовлен.

«Шаман хорош, но по мне так, не дотягивает до звезды. Сделал дреды, как не знаю кто», — заявил Виктор Павлов.
«О чём вы говорите! Возможно, вы никогда не ходили на концерты. Многим рок-звёз-дам до его уровня расти и расти! А таким как вы только драться в подворотне» — поспорила с Виктором тюменка Полина Борисова.
«Билеты дорогущие. Лично мне было очень плохо слышно. Все люди подпевают. Поработайте над оснащенностью зала», — отметил Игорь Классный.

Напомним, что год назад SHAMAN уже был с концертом в Тюмени. Артиста очень впечатлила атмосфера сибирского города.

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