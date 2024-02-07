«Эмоции на пределе!»: тюменцы едва не подрались в соцсетях из-за концерта SHAMAN

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Напомним, что долгожданное мероприятие шло в городе два дня — 5 и 6 февраля. Знаменитый певец собрал полные залы. Раскуплены оказались даже самые дорогие билеты стоимостью 10 тысяч рублей. В настоящее время артист активно гастролирует по стране со своей командой.
Справка: Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Исполнителю 31 год. Он родом из Тульской области. Широкую популярность получил в феврале 2022 года после выхода песни «Встанем». Певец выступал на одной сцене с Президентом России Владимиром Путиным, а также являлся постоянным гостем на концертах-митингах. В июне 2023 года за песню «Встанем» музыкант получил «Национальную премию интернет-контента» в номинации «Лучший музыкальный трек».
Побывав на концерте SHAMAN, жители Тюмени поделились в социальных сетях разными впечатлениями.
«Это было потрясающе. Эмоции на пределе! Спасибо за такой заряд!», — высказался Максим Ачинов.
«У него очень хорошая энергетика. Желаю только успехов», — написала в своем блоге Зарина Смирнова.
«SHAMAN — именно такого патриотизма не хватает нынешней молодёжи. Концерт очень впечатлил. Два дня безумных эмоций. Обязательно схожу ещё, — сказала тюменка Альбина Елкова.
Несмотря на мощь голоса и энергетику, которую излучал певец на сцене, среди посетителей концерта нашлись и те, кто посчитал, что артист недостаточно подготовлен.
«Шаман хорош, но по мне так, не дотягивает до звезды. Сделал дреды, как не знаю кто», — заявил Виктор Павлов.
«О чём вы говорите! Возможно, вы никогда не ходили на концерты. Многим рок-звёз-дам до его уровня расти и расти! А таким как вы только драться в подворотне» — поспорила с Виктором тюменка Полина Борисова.
«Билеты дорогущие. Лично мне было очень плохо слышно. Все люди подпевают. Поработайте над оснащенностью зала», — отметил Игорь Классный.
Напомним, что год назад SHAMAN уже был с концертом в Тюмени. Артиста очень впечатлила атмосфера сибирского города.