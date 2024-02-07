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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

Тюменский общественник предложил Путину трудоустраивать украинских военнопленных

Трудоустраивать украинских военнопленных предложил Путину тюменский общественник

7 февраля 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney

Тюменский общественник предложил Путину трудоустраивать украинских военнопленных

С инициативой выступил глава комитета гражданской безопасности МОД «Мы любим Россию» Алексей Савоськин. В обращении на имя Владимира Путина тюменец объяснил важность своего предложения.

Копии документа Алексей Савоськин опубликовал на своей странице ВКонтакте. Тюменец предлагает привлекать украинских военнопленных к труду с выплатой зарплат и специальным режимом проживания.

В качестве аргумента Савоськин приводит дефицит кадров в России. Ссылаясь на опрос Института Гайдара, он говорит о нехватке специалистов, с которой столкнулись 47% промышленных предприятий.

Фото: Алексей Савоськин / ВКонтакте

К тому же, считает общественник, мера замотивирует украинских военнослужащих сдаваться в плен.

«Сегодня украинских военнопленных очень много, по информации, в пропорции 1:10. Как правило, большинство — насильно призванные в ВСУ. Возвращать на Украину до окончания СВО — недопустимо», — указано в документе.

Кроме того, Савоськин уверен, что принятие этой меры поспособствует переезду в Россию беженцев из Украины, ЕС и других стран.

Ранее «Наш город» сообщал, что суд зарегистрировал иск тюменца к организаторам «голой» вечеринки. Общественник требует взыскать с них миллиард рублей.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Украина#Военнослужащие#Владимир Путин#Беженцы с Украины#Общественники#Спецоперация#СВО#Любовь Селезнева
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