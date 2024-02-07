Трудоустраивать украинских военнопленных предложил Путину тюменский общественник

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Копии документа Алексей Савоськин опубликовал на своей странице ВКонтакте. Тюменец предлагает привлекать украинских военнопленных к труду с выплатой зарплат и специальным режимом проживания.
В качестве аргумента Савоськин приводит дефицит кадров в России. Ссылаясь на опрос Института Гайдара, он говорит о нехватке специалистов, с которой столкнулись 47% промышленных предприятий.
К тому же, считает общественник, мера замотивирует украинских военнослужащих сдаваться в плен.
«Сегодня украинских военнопленных очень много, по информации, в пропорции 1:10. Как правило, большинство — насильно призванные в ВСУ. Возвращать на Украину до окончания СВО — недопустимо», — указано в документе.
Кроме того, Савоськин уверен, что принятие этой меры поспособствует переезду в Россию беженцев из Украины, ЕС и других стран.
Ранее «Наш город» сообщал, что суд зарегистрировал иск тюменца к организаторам «голой» вечеринки. Общественник требует взыскать с них миллиард рублей.