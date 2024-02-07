Казус Улицкой: в Тюменской области неугодных авторов отменяют «на всякий случай»

Однако на сайте того же «Читай-города» книги автора еще есть и их можно заказать. К тому же они еще есть на полках некоторых магазинов Тюменской области и других регионов. Произведения автора также можно найти в некоторых библиотеках области, а в курсе «Современной литературы» для студентов также все еще фигурируют произведения Улицкой. К тому же многие научные труды филологов связаны с творчеством этой писательницы, а также с книгами иноагентов. Судьба людей, которые получили диплом или научное звание после работ, связанных с произведениями «запретных» писателей пока остаются туманными.