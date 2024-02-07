Казус Улицкой: в Тюменской области неугодных авторов отменяют «на всякий случай»

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Еще к конце прошлого года одно из крупнейших издательств в России «АСТ» приостановило распространение книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признаны в РФ иноагентами, Борис Акунин также включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — объяснял свое решение гендиректор АСТ Павел Гришков.
В о же время сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» объявила, что приостанавливает продажи книг этих авторов, а потому в Тюменской области их нет в оффлайн магазинах и на сайте сети.
«Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации», — говорится в пресс-релизе сети.
В скором времени книги авторов запретили также в сервисе «Литрес», хотя если книга была куплена ранее то из коллекции она не пропадет.
В такой же ситуации сейчас может оказаться писательница Людмила Улицкая, после ее высказываний, которые многие сочли «антироссийскими», женщину лишили звания почётного профессора РХТУ, а издательство АСТ приостановило выплату ей авторских отчислений. Общественники просят СК РФ возбудить против неё уголовное дело. Пока официально ее не объявляли иноагентом, но в книжных магазинах Тюмени придерживаются иного мнения. Хотя никаких официальных документов, запрещающих читать Улицкую и продавать ее книги нет, бизнес пытается угадать «желания руководства» и запрещает автора на уровне саморегуляции. На всякий случай.
«Книг Улицкой нет и не будет. Она — иноагент. По той же причине нет книг иноагентов Быкова и Акунина», — сообщили корреспонденту «Нашего города» в «Книжном лабиринте».
Однако на сайте того же «Читай-города» книги автора еще есть и их можно заказать. К тому же они еще есть на полках некоторых магазинов Тюменской области и других регионов. Произведения автора также можно найти в некоторых библиотеках области, а в курсе «Современной литературы» для студентов также все еще фигурируют произведения Улицкой. К тому же многие научные труды филологов связаны с творчеством этой писательницы, а также с книгами иноагентов. Судьба людей, которые получили диплом или научное звание после работ, связанных с произведениями «запретных» писателей пока остаются туманными.
Несмотря на то, что в части библиотек и магазинов Тюменской области Людмилу Улицкую уже бойкотируют, Российская библиотечная ассоциация, напротив, борется за сохранение ее произведений, а также книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признаны в РФ иноагентами, Борис Акунин также включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Ассоциация даже опубликовала заявление с правилами, которые предусматривают изъятие литературы из фондов, там сказано, что книги внесенных в перечень террористов и экстремистов писателей не стоит убирать с библиотечных полок, как минимум, до тех пор ока уполномоченные органы не проведут экспертизу на наличие экстремистских материалов в конкретном произведении.
«В случаях, если автор произведений внесен в список террористов и экстремистов, вопрос о режиме использования его произведений решается только после проведения уполномоченными органами официальной экспертизы о наличии в конкретном произведении элементов экстремизма или пропаганды терроризма и включения произведения в вышеупомянутый список экстремистских материалов», — говорится в обращении.
Эту позицию правильной со стороны закона назвал и тюменский юрист Павел Шадрин. Он подчеркнул, что звание иноагента не запрещает его носителю выпускать литературу для взрослых. Все ограничения, накладываемые на иноагентов, прописаны в 18 пунктах статьи 11 закона об иностранных агентах.
«Там большая часть касается политической жизни и налогов, в отношении писателей указано лишь следующее — иностранный агент не вправе осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Также иностранный агент не вправе производить информационную продукцию для несовершеннолетних. И еще одно — иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Запрета на публикацию произведений негосударственной структурой нет. А значит эта литература законна», — говорит юрист.
С ним также согласен коллега — тюменский юрист Григорий Ковалев. Он говорит, что для запрета распространения литературе перечисленных авторов, необходимо ввести новые меры ограничений.
«Тут нужны, например, дополнения в перечень запретов для иноагентов. Также для зарета нужно провести экспертизы всех литературных произведений авторов. А потому сейчас книги этих людей нельзя считать запретными или экстремистскими. Я полагаю, что их сейчас снимают с продажи из-за страха о потенциальном принятии таких правил, которые позже могут повлечь наказания, потому что штрафы для юрлиц крупные и риск запрета на работу тоже проглядывается. К тому же практика показывает, что порою закон имеет обратную силу», — считает Ковалев.
О том, что запрет на литературу сейчас регламентирован не законом, а страхом, говорит и политолог Максим Дерябин. Он также считает, что сейчас все крупные компании и предприятия готовы нести незначительные убытки, чтобы не попасть под запрет, а потому выбирают путь перестраховки. Во многом это происходит из нежелание попасть под немилость государства.
«Мы возвращаемся во времена тоталитарного режима с доносами и строгими запретами. Сейчас, когда отовсюду мы слышим, что кого-то привлекли к ответственности за публикации трехлетней давности или за аксессуары, то понимаем, что нужно быть особенно осторожными. Это интересное явление, когда запрет диктует общее сознание и страх, а не действующий документ. Хотя, учитывая позицию страны, касающуюся литературы, я не думаю, что кто-то будет готов поставить свою подпись под документом о запрете книг. Единственных путь здесь, как я вижу, провести экспертизу и признать произведения экстремистскими. Хотя не секрет, что многие издательства спонсирует государство, им выделяются льготы и прочее, а потому они так оперативно и реагируют», — говорит эксперт.
На перестроение общественного сознания обратил внимание и тюменских психолог Петр Зосимов. Он говорит о том, что общественное сознание и страх сейчас диктуют правила поведения и допустимые темы для разговоров.
«Если еще 3-4 года назад люди были более свободными и открыто говорили о своих взглядах на значимые аспекты жизни, то сейчас комфортнее молчать. В СМИ постоянно публикую информацию о том, что по доносу кого-то осудили или кто-то за былые высказывания и публикации попал под санкции новых законов. Люди боятся наказание за все, что связано с „запретными“ темами, я думаю, что вы понимаете о чем я говорю. А потому неудивительно, что люди только услышав о том, что кто-то что-то не так сказал, отрекаются от этого человека, чтобы себя защитить. Самозащита — естественный процесс, который заложен в нас», — говорит психолог.
Опрошенные «Нашим городом» эксперты допускают, что даже если Людмилу Улицкую вскоре признают иноагентом, изменений в законодательство, которое будет регламентировать запрет на распространение творчества, не произойдет. Сейчас достаточно слова «иноагент», чтобы предприниматели и рядовые граждане поняли, что с этим человеком и всем, что с ним связано лучше не иметь никаких связей. Это изменение произошло в последние 3 года и существенно изменило формат общественного мышления.