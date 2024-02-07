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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Тюменской области с полок магазинов пропадают книги Улицкой и других авторов.

Казус Улицкой: в Тюменской области неугодных авторов отменяют «на всякий случай»

7 февраля 2024, 09:25
Фото: nashgorod.ru
В Тюменской области с полок магазинов пропадают книги Улицкой и других авторов.

В Тюменской области с полок магазинов пропадают книги Улицкой и других авторов

Книжные магазины региона стали опережать чиновников или правоохранителей. Людмилу Улицкую которую сейчас активно «отменяют» в некоторых магазинах уже называют иноагентом, объясняя отсутствие ее произведений на полках. Причем никакого распоряжения об изъятии книг не было. В чем тогда причина?

Запрета нет, но мы перестрахуемся

Еще к конце прошлого года одно из крупнейших издательств в России «АСТ» приостановило распространение книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признаны в РФ иноагентами, Борис Акунин также включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — объяснял свое решение гендиректор АСТ Павел Гришков.

В о же время сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» объявила, что приостанавливает продажи книг этих авторов, а потому в Тюменской области их нет в оффлайн магазинах и на сайте сети.

«Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации», — говорится в пресс-релизе сети.

В скором времени книги авторов запретили также в сервисе «Литрес», хотя если книга была куплена ранее то из коллекции она не пропадет.

В такой же ситуации сейчас может оказаться писательница Людмила Улицкая, после ее высказываний, которые многие сочли «антироссийскими», женщину лишили звания почётного профессора РХТУ, а издательство АСТ приостановило выплату ей авторских отчислений. Общественники просят СК РФ возбудить против неё уголовное дело. Пока официально ее не объявляли иноагентом, но в книжных магазинах Тюмени придерживаются иного мнения. Хотя никаких официальных документов, запрещающих читать Улицкую и продавать ее книги нет, бизнес пытается угадать «желания руководства» и запрещает автора на уровне саморегуляции. На всякий случай.

«Книг Улицкой нет и не будет. Она — иноагент. По той же причине нет книг иноагентов Быкова и Акунина», — сообщили корреспонденту «Нашего города» в «Книжном лабиринте».

Однако на сайте того же «Читай-города» книги автора еще есть и их можно заказать. К тому же они еще есть на полках некоторых магазинов Тюменской области и других регионов. Произведения автора также можно найти в некоторых библиотеках области, а в курсе «Современной литературы» для студентов также все еще фигурируют произведения Улицкой. К тому же многие научные труды филологов связаны с творчеством этой писательницы, а также с книгами иноагентов. Судьба людей, которые получили диплом или научное звание после работ, связанных с произведениями «запретных» писателей пока остаются туманными.

Произведения Людмилы Улицкой пропали далека не из всех книжных магазинов.Произведения Людмилы Улицкой пропали далека не из всех книжных магазинов.
Произведения Людмилы Улицкой пропали далека не из всех книжных магазинов.
Фото: nashgorod.ru

Можно ли запретить литературу?

Несмотря на то, что в части библиотек и магазинов Тюменской области Людмилу Улицкую уже бойкотируют, Российская библиотечная ассоциация, напротив, борется за сохранение ее произведений, а также книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признаны в РФ иноагентами, Борис Акунин также включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ассоциация даже опубликовала заявление с правилами, которые предусматривают изъятие литературы из фондов, там сказано, что книги внесенных в перечень террористов и экстремистов писателей не стоит убирать с библиотечных полок, как минимум, до тех пор ока уполномоченные органы не проведут экспертизу на наличие экстремистских материалов в конкретном произведении.

«В случаях, если автор произведений внесен в список террористов и экстремистов, вопрос о режиме использования его произведений решается только после проведения уполномоченными органами официальной экспертизы о наличии в конкретном произведении элементов экстремизма или пропаганды терроризма и включения произведения в вышеупомянутый список экстремистских материалов», — говорится в обращении.

Эту позицию правильной со стороны закона назвал и тюменский юрист Павел Шадрин. Он подчеркнул, что звание иноагента не запрещает его носителю выпускать литературу для взрослых. Все ограничения, накладываемые на иноагентов, прописаны в 18 пунктах статьи 11 закона об иностранных агентах.

«Там большая часть касается политической жизни и налогов, в отношении писателей указано лишь следующее — иностранный агент не вправе осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Также иностранный агент не вправе производить информационную продукцию для несовершеннолетних. И еще одно — иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Запрета на публикацию произведений негосударственной структурой нет. А значит эта литература законна», — говорит юрист.

С ним также согласен коллега — тюменский юрист Григорий Ковалев. Он говорит, что для запрета распространения литературе перечисленных авторов, необходимо ввести новые меры ограничений.

«Тут нужны, например, дополнения в перечень запретов для иноагентов. Также для зарета нужно провести экспертизы всех литературных произведений авторов. А потому сейчас книги этих людей нельзя считать запретными или экстремистскими. Я полагаю, что их сейчас снимают с продажи из-за страха о потенциальном принятии таких правил, которые позже могут повлечь наказания, потому что штрафы для юрлиц крупные и риск запрета на работу тоже проглядывается. К тому же практика показывает, что порою закон имеет обратную силу», — считает Ковалев.
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Возвращение к тоталитарной системе

О том, что запрет на литературу сейчас регламентирован не законом, а страхом, говорит и политолог Максим Дерябин. Он также считает, что сейчас все крупные компании и предприятия готовы нести незначительные убытки, чтобы не попасть под запрет, а потому выбирают путь перестраховки. Во многом это происходит из нежелание попасть под немилость государства.

«Мы возвращаемся во времена тоталитарного режима с доносами и строгими запретами. Сейчас, когда отовсюду мы слышим, что кого-то привлекли к ответственности за публикации трехлетней давности или за аксессуары, то понимаем, что нужно быть особенно осторожными. Это интересное явление, когда запрет диктует общее сознание и страх, а не действующий документ. Хотя, учитывая позицию страны, касающуюся литературы, я не думаю, что кто-то будет готов поставить свою подпись под документом о запрете книг. Единственных путь здесь, как я вижу, провести экспертизу и признать произведения экстремистскими. Хотя не секрет, что многие издательства спонсирует государство, им выделяются льготы и прочее, а потому они так оперативно и реагируют», — говорит эксперт.

На перестроение общественного сознания обратил внимание и тюменских психолог Петр Зосимов. Он говорит о том, что общественное сознание и страх сейчас диктуют правила поведения и допустимые темы для разговоров.

«Если еще 3-4 года назад люди были более свободными и открыто говорили о своих взглядах на значимые аспекты жизни, то сейчас комфортнее молчать. В СМИ постоянно публикую информацию о том, что по доносу кого-то осудили или кто-то за былые высказывания и публикации попал под санкции новых законов. Люди боятся наказание за все, что связано с „запретными“ темами, я думаю, что вы понимаете о чем я говорю. А потому неудивительно, что люди только услышав о том, что кто-то что-то не так сказал, отрекаются от этого человека, чтобы себя защитить. Самозащита — естественный процесс, который заложен в нас», — говорит психолог.

Опрошенные «Нашим городом» эксперты допускают, что даже если Людмилу Улицкую вскоре признают иноагентом, изменений в законодательство, которое будет регламентировать запрет на распространение творчества, не произойдет. Сейчас достаточно слова «иноагент», чтобы предприниматели и рядовые граждане поняли, что с этим человеком и всем, что с ним связано лучше не иметь никаких связей. Это изменение произошло в последние 3 года и существенно изменило формат общественного мышления.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Литература#Книги#Алиса Вернер
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