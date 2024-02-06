«Богатые судят бедных?»: тюменки поспорили о количестве детей в семье

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Непонимание вызвало у тюменок высказывание губернатора в ежегодном послании и в последней январской пресс-конференции. Напомним, что в прошлом году о многодетных семьях Александр Моор сказал следующее:
«Чем больше в семье детей, тем больше поддержки ей нужно оказывать. При этом, меры поддержки не должны сворачиваться даже в трудной экономической ситуации».
Однако, когда в ходе последней пресс-конференции ему вновь задали вопрос о выплатах и дополнительных мерах поддержки для семей с детьми, губернатор уже сказал, что на рождение детей нельзя «смотреть через деньги».
«Если в семье здоровые отношения, настоящие чувства. Поверьте, с точки зрения воспитания, где три, там и четыре. Если в жизни человека ценность — это дети, то ему не составит труда выстроить свой быт соответствующим образом», — сказал Моор.
Губернатор рассказал, как с женой решился на 4 ребенка. Но тюменки полагают, что есть разница между зарплатой и положением губернатора и обычного жителя региона.
«У нас с мужем на двоих зарплата едва как на 100 тысяч рублей накапливается. У нас двое детей, последний вот, в прошлом году родился. На первого были выплаты, на третьего дают, а второй как-то пролетает. Но это ладно. Материнский капитал на второго тоже не особый — тысяч 200. А потому очевидно, что ребенок не для денег рождался. Но уже сейчас мы понимаем, что третьего не потянем вообще никак. Это же по-хорошему, детям нужно образование дать, жильем обеспечить, это я уже не говорю про одеть и обуть. Легко ему со своей колокольни нас осуждать за просьбы по выплатам, когда он не понимает, как народ живет», — говорит мама двоих детей Дарья Колосова.
С этим мнением согласны и другие мамочки Тюменской области, в числе которых и многодетные. Так мама троих детей Елизавета Кусова рассказала о том, что на третьего ребенка они с мужем решились лишь после того, как подняли первых двух и скопили крупную сумму денег.
«Нам повезло. Несколько удачных вложений помогли поправить финансовое положение и решиться на третьего ребенка. Но я прекрасно понимаю тех, кто боится не потянуть. Не понимаю это стремление к многодетности для всех. Сколько у нас случаев, когда детей рожают ради выплат и пособий, а ходят они в лохмотьях и голодают. Как по мне, богатый мужчина не может диктовать более бедным женщинам, сколько детей им рожать. Это унижает их мужей и самих женщин», — считает она.
Как сообщила Ирина Казакевич, председатель комитета ЗАГС администрации Тюмени, спад рождаемости обусловлен малочисленностью граждан, рожденных после распада СССР, а также малочисленными браками.
С этим мнением тюменки согласны, незамужние девушки, поучаствовавшие в опросе «Нашего города» рассказали, что мноиге мужчина сейчас не готовы к обязательствам и тем более — к детям.
«Как говорится, мужик измельчал. Не хотят брать ответственность, жениться и работать. От кого нам рожать? Не от кого!», — поделилась мнением одинокая тюменка Варвара Орлова.
Однако, если провести опрос среди семейных пар, у которых еще нет детей, то чаще всего причиной по которой у любящих супругов пока нет ребенка, являются именно деньги.
«Губернатор сказал, что дети, это естественно для любящих мужчина и женщины. А если у нас не получается? А если нет жилья? А если мы боимся, что наш ребенок не сможет ходить в садик, так как там нет мест? Со школами та же история. Сначала нужны условия — лужайка для зайки, а не наоборот», — уверена замужняя тюменка Галина Шорохова.
По данным опроса «Нашего города» тюменки чаще всего не хотят рожать детей из-за: нехватки финансов (52%), неуверенности в завтрашнем дне (17%), недостаточному обеспечению среды для ребенка, в частности детские сады и школы (14%), неуверенности в партнере (9%), страхом перед материнством (7%), невозможности иметь детей по состоянию здоровья (1%).