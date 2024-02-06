«Богатые судят бедных?»: тюменки поспорили о количестве детей в семье

С этим мнением согласны и другие мамочки Тюменской области, в числе которых и многодетные. Так мама троих детей Елизавета Кусова рассказала о том, что на третьего ребенка они с мужем решились лишь после того, как подняли первых двух и скопили крупную сумму денег.