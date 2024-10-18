Патриотизм

Тюменцам выплатят более 20 млн рублей за победу в конкурсе грантов главы региона

В областной столице 29 марта прошёл патриотический форум совета тюменских ветеранов, объединивший 194 участника. Александр Моор по этому случаю выразил им свое уважение. Об этом сообщили в инфоцентре областного правительства.