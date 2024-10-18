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Патриотизм

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2024
Светлана Иванова встретилась с представителями «Совета Надежных Отцов»
18 октября, 11:01
Депутаты Тюменской городской Думы приняли участие в открытии монумента
16 августа, 11:08
Депутаты поделились с тюменской молодежью «Формулой успеха»
23 апреля, 11:13
Екатерина Мизулина в Тюмени спела с курсантами песню группы, воюющей за ВСУ. Видео
В Тюмени курсант спел Екатерине Мизулиной песню «Вахтерам». Напомним, что глава Лиги безопасного интернета прилетела в сибирский город 23 февраля.
24 февраля, 05:28
«Эмоции на пределе!»: тюменцы едва не подрались в соцсетях из-за концерта SHAMAN
Жители Тюмени раскупили все дорогостоящие билеты на концерт певца SHAMAN. Автор хита «Я русский» начал стремительно набирать популярность в России с начала 2022 года. В Тюмени продолжают обсуждать прошедший концерт SHAMAN.
7 февраля, 10:35
2023
Депутаты заслушали информацию о работе по патриотическому воспитанию молодежи
13 декабря 2023, 07:47
Мэр Тюмени прокомментировал решение Владимира Путина участвовать в выборах
«Был приятно обрадован». Так глава Тюмени Руслан Кухарук прокомментировал сегодняшнее решение Владимира Путина участвовать в следующих выборах президента. Мнение он высказал во время прямого эфира в соцсетях.
8 декабря 2023, 15:19
Депутаты гордумы приняли участие в подготовке патриотических мероприятий для молодежи
8 сентября 2023, 05:00
Тюменцам выплатят более 20 млн рублей за победу в конкурсе грантов главы региона
В областной столице 29 марта прошёл патриотический форум совета тюменских ветеранов, объединивший 194 участника. Александр Моор по этому случаю выразил им свое уважение. Об этом сообщили в инфоцентре областного правительства.
29 марта 2023, 16:53
2022
Александр Моор поблагодарил тюменцев за помощь землякам, участвующим в СВО
15 октября 2022, 04:15

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