Тюменский актёр Лев Зулькарнаев признался, что влюблён без взаимности

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Лев подчеркнул, что в ответном чувстве не нуждается.
«Чувство то есть! Какой лайфхак? Наслаждаться этим чувством, принять его. Ты же любишь. А насильно мил не будешь. У меня были такие моменты в жизни. И будут. И боюсь, что есть сейчас. Но и чего? Я принимаю это чувство», — сказал уроженец Тюмени.
Также Зулькарнаев добавил, что полностью понимает и принимает события, которые произошли с ним. Энергию, получаемую от этих эмоций Лев направляет в дело.
«Не надо горевать, волосы рвать на себе, страдать, заниматься деструктивом. Если для тебя это боль и ты не способен этим насладиться, это нормально. Не переживай, это пройдет, — резюмировала знаменитость.
Напомним, что ранее актер отвечал на вопрос о том, сталкивался ли он с хулиганами в Тюмени. Актер подчеркнул, что его родной город очень разнообразный, но сталкиваться с задирами ему не приходилось.