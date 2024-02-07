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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Тюменский актёр Лев Зулькарнаев признался, что влюблён без взаимности

Тюменский актёр Лев Зулькарнаев признался, что влюблён без взаимности

7 февраля 2024, 09:23
Фото: телеграм-канал Льва Зулькарнаева
Тюменский актёр Лев Зулькарнаев признался, что безответно влюблён. Заявление звезда сериала «Слово пацана» сделал во время съёмок проекта «вМесте». При этом, имя девушки актёр так и не раскрыл.

Лев подчеркнул, что в ответном чувстве не нуждается.

«Чувство то есть! Какой лайфхак? Наслаждаться этим чувством, принять его. Ты же любишь. А насильно мил не будешь. У меня были такие моменты в жизни. И будут. И боюсь, что есть сейчас. Но и чего? Я принимаю это чувство», — сказал уроженец Тюмени.

Также Зулькарнаев добавил, что полностью понимает и принимает события, которые произошли с ним. Энергию, получаемую от этих эмоций Лев направляет в дело.

«Не надо горевать, волосы рвать на себе, страдать, заниматься деструктивом. Если для тебя это боль и ты не способен этим насладиться, это нормально. Не переживай, это пройдет, — резюмировала знаменитость.

Напомним, что ранее актер отвечал на вопрос о том, сталкивался ли он с хулиганами в Тюмени. Актер подчеркнул, что его родной город очень разнообразный, но сталкиваться с задирами ему не приходилось.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Эмоции#Алина Петрова#Лев Зулькарнаев
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