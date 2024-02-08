Влипла по полной: почему Лолита не скоро приедет с концертами в Тюмень?

На скандальной вечеринке были замечены разные звезды российской эстрады и по всем ним последствия участия в мероприятии проехались катком. Все они столкнулись с отменой концертов и теряют миллионы. Одна из таких знаменитостей — Лолита, концерт которой должен был состояться в Тюмени 25 марта. Что сейчас происходит с певицей и чем для нее может обернуться участие в вечеринке Ивлеевой — рассказывает newia.ru.