Влипла по полной: почему Лолита не скоро приедет с концертами в Тюмень?

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
На скандальной вечеринке были замечены разные звезды российской эстрады и по всем ним последствия участия в мероприятии проехались катком. Все они столкнулись с отменой концертов и теряют миллионы. Одна из таких знаменитостей — Лолита, концерт которой должен был состояться в Тюмени 25 марта. Что сейчас происходит с певицей и чем для нее может обернуться участие в вечеринке Ивлеевой — рассказывает newia.ru.
Новогодние праздники — время, в которое российские селебрити востребованы как никогда. Организации хотят видеть знаменитого певца на своем корпоративе и готовы заплатить за это миллионы. Но вышло так, что вечеринка состоялась как раз перед Новым годом и лишила Лолиту как работы в праздничные дни, так и масштабного тура, запланированного на 2024 год.
В рамках тура певица планировала выступить и в Тюмени, однако активисты движения «Зов народа» обратились к губернатору Александру Моору, чтобы он отменил концерт. Спустя время анонс концерта Лолиты пропал с сайта тюменской филармонии.
Отмены концертов посыпались одна за другой. Так, не состоялись мероприятия в ряде городов Московской области — в Серпухове, Люберцах, Подольске и других городах. Тур по Сибири и Уралу тоже пошел не по плану: концерты отменили в Иркутске, Томске и Екатеринбурге.
Отмена концертов была лишь началом черной полосы в карьере певицы. Перед новогодними праздниками ее исключили из ряда телепередач. Все выступления были записаны заранее, но в эфир они вышли в отредактированном варианте, в котором нет участников «голой» вечеринки. В шоу, из которых «вырезать» Лолиту не получилось, ее появление сократили до минимального.
Лолита неоднократно высказывалась и об отмене концертов, и о вечеринке Ивлеевой. Певица даже записала видеообращение, в котором попыталась себя оправдать.
Звезда утверждала, что приняла участие в вечеринке, потому что устала и захотела отдохнуть, поднять себе настроение, а само мероприятие было ироничным и не несло сексуального подтекста.
Несмотря на нелегкое положение, певица старается не падать духом. Она уже придумала, на что потратить свободное время. Например, заняться садом.
«Голая» вечеринка, организованная блогершей Настей Ивлеевой, прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. Полуголые российские звезды сделали откровенные фотографии, которые уже на следующий день разлетелись по социальным сетям. Снимки возмутили как общественность, так и представителей власти.
Возмущение росло изо дня в день. Так, руководитель ФПБК Виталий Бородин направил в Генпрокуратуру обращение с требованием провести проверку вечеринки на предмет пропаганды нетрадиционных отношений.
Новость о скандальном мероприятии дошла даже до президента Владимира Путина. Ксения Собчак, которая также была на вечеринке, считает доносчиком режиссера Никиту Михалкова.
Активисты и популярные блогеры тоже осудили участников вечеринки, отметив, что их поведение никак не вяжется с ситуацией в стране. Общественники же заявили, что всех участников мероприятия необходимо бойкотировать. Оценив масштабы происходящего, некоторые участники вечеринки принялись записывать видео с извинениями.
В отношении клуба «Мутабор» возбудили административное дело, двери в заведение опечатаны. Собственник клуба заявил, что «выступает против мракобесия» и подарил московскому храму частицу мощей Николая Чудотворца.
Лолита родилась 14 ноября 1963 года на Украине, в Закарпатье. В основном, ее воспитывала бабушка, так как мать пропадала на гастролях, а отец эмигрировал в Израиль. В детстве Лолита успела пожить во Львове и в Киеве, а в начале восьмидесятых поступила в тамбовский филиал МГИК.
Во время учебы она познакомилась с Александром Беляевым — своим первым мужем, а уже после учебы переехала в Одессу и работала в филармонии. Там же она познакомилась с Александром Цекало, с которым они основали «Кабаре-дуэт „Академия“».
В конце восьмидесятых Милявская и Цекало переехали в Москву, записали несколько альбомов и работали на телевидении в качестве ведущих. После распада дуэта Лолита принялась строить сольную карьеру. Сейчас на ее счету несколько альбомов и ролей в фильмах, а также премии и награды.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы обсуждают прошедшие концерты Шамана. Посетители мероприятия рассказали, что их не устроило.