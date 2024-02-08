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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Тюменцам объяснили, почему им не стоит ждать концертов Лолиты

Влипла по полной: почему Лолита не скоро приедет с концертами в Тюмень?

8 февраля 2024, 09:48
Фото: Лолита Милявская / ВКонтакте

Тюменцам объяснили, почему им не стоит ждать концертов Лолиты

Конец 2023 года был не самым удачным для знаменитой певицы. Ее карьеру пустило под откос всего одно мероприятие — «голая» вечеринка Ивлеевой в «Мутаборе».

На скандальной вечеринке были замечены разные звезды российской эстрады и по всем ним последствия участия в мероприятии проехались катком. Все они столкнулись с отменой концертов и теряют миллионы. Одна из таких знаменитостей — Лолита, концерт которой должен был состояться в Тюмени 25 марта. Что сейчас происходит с певицей и чем для нее может обернуться участие в вечеринке Ивлеевой — рассказывает newia.ru.

Массовая отмена концертов

Новогодние праздники — время, в которое российские селебрити востребованы как никогда. Организации хотят видеть знаменитого певца на своем корпоративе и готовы заплатить за это миллионы. Но вышло так, что вечеринка состоялась как раз перед Новым годом и лишила Лолиту как работы в праздничные дни, так и масштабного тура, запланированного на 2024 год.

В рамках тура певица планировала выступить и в Тюмени, однако активисты движения «Зов народа» обратились к губернатору Александру Моору, чтобы он отменил концерт. Спустя время анонс концерта Лолиты пропал с сайта тюменской филармонии.

Отмены концертов посыпались одна за другой. Так, не состоялись мероприятия в ряде городов Московской области — в Серпухове, Люберцах, Подольске и других городах. Тур по Сибири и Уралу тоже пошел не по плану: концерты отменили в Иркутске, Томске и Екатеринбурге.

Отмена концертов была лишь началом черной полосы в карьере певицы. Перед новогодними праздниками ее исключили из ряда телепередач. Все выступления были записаны заранее, но в эфир они вышли в отредактированном варианте, в котором нет участников «голой» вечеринки. В шоу, из которых «вырезать» Лолиту не получилось, ее появление сократили до минимального.

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Реакция Лолиты

Лолита неоднократно высказывалась и об отмене концертов, и о вечеринке Ивлеевой. Певица даже записала видеообращение, в котором попыталась себя оправдать.

Звезда утверждала, что приняла участие в вечеринке, потому что устала и захотела отдохнуть, поднять себе настроение, а само мероприятие было ироничным и не несло сексуального подтекста.

Несмотря на нелегкое положение, певица старается не падать духом. Она уже придумала, на что потратить свободное время. Например, заняться садом.

Начало конца

«Голая» вечеринка, организованная блогершей Настей Ивлеевой, прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. Полуголые российские звезды сделали откровенные фотографии, которые уже на следующий день разлетелись по социальным сетям. Снимки возмутили как общественность, так и представителей власти.

Возмущение росло изо дня в день. Так, руководитель ФПБК Виталий Бородин направил в Генпрокуратуру обращение с требованием провести проверку вечеринки на предмет пропаганды нетрадиционных отношений.

Новость о скандальном мероприятии дошла даже до президента Владимира Путина. Ксения Собчак, которая также была на вечеринке, считает доносчиком режиссера Никиту Михалкова.

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Активисты и популярные блогеры тоже осудили участников вечеринки, отметив, что их поведение никак не вяжется с ситуацией в стране. Общественники же заявили, что всех участников мероприятия необходимо бойкотировать. Оценив масштабы происходящего, некоторые участники вечеринки принялись записывать видео с извинениями.

В отношении клуба «Мутабор» возбудили административное дело, двери в заведение опечатаны. Собственник клуба заявил, что «выступает против мракобесия» и подарил московскому храму частицу мощей Николая Чудотворца.

Биография Лолиты

Лолита родилась 14 ноября 1963 года на Украине, в Закарпатье. В основном, ее воспитывала бабушка, так как мать пропадала на гастролях, а отец эмигрировал в Израиль. В детстве Лолита успела пожить во Львове и в Киеве, а в начале восьмидесятых поступила в тамбовский филиал МГИК.

Во время учебы она познакомилась с Александром Беляевым — своим первым мужем, а уже после учебы переехала в Одессу и работала в филармонии. Там же она познакомилась с Александром Цекало, с которым они основали «Кабаре-дуэт „Академия“».

В конце восьмидесятых Милявская и Цекало переехали в Москву, записали несколько альбомов и работали на телевидении в качестве ведущих. После распада дуэта Лолита принялась строить сольную карьеру. Сейчас на ее счету несколько альбомов и ролей в фильмах, а также премии и награды.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы обсуждают прошедшие концерты Шамана. Посетители мероприятия рассказали, что их не устроило.

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