Влипла по полной: почему Лолита не скоро приедет с концертами в Тюмень?

Конец 2023 года был не самым удачным для знаменитой певицы. Ее карьеру пустило под откос всего одно мероприятие — «голая» вечеринка Ивлеевой в «Мутаборе».