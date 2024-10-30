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Навстречу празднику. Где в Тюмени можно отметить хэллоуин? Афиша мероприятий
30 октября, 11:28
В Тюмени пройдет эротическая рейв-вечеринка в стиле хентай
7 августа, 11:18
«Есть сложности»: тюменка Водонаева осталась без заработка после «голой» вечеринки
Алена Водонаева призналась, что провела на вечеринке около 30 минут. Этого хватило, чтобы звезда лишилась рекламных предложений и проектов.
22 июля, 05:03
Темнокожие тюменцы развлекали уходящего в отставку уральского мэра
Уходящего в отставку Мэра Тугулыма Николая Черепанова заметили на вечеринке по случаю дня медицинского работника, на которой гостей развлекали темнокожие шоумены из Тюмени.
19 июня, 11:23
Организаторы секс-вечеринок приглашают тюменцев на «бомж-пати»
Главное условие участия в вечеринке — костюм бездомного. К нему нужно иметь свою тару под напитки.
21 мая, 06:51
«Спасибо за 12 лет»: в Тюмени закрывается известный бар
Перед закрытием в баре пройдут финальные вечеринки. На его месте планируют открыть новое заведение.
2 апреля, 02:46
Влипла по полной: почему Лолита не скоро приедет с концертами в Тюмень?
Конец 2023 года был не самым удачным для знаменитой певицы. Ее карьеру пустило под откос всего одно мероприятие — «голая» вечеринка Ивлеевой в «Мутаборе».
8 февраля, 09:48
«Некрасивые люди»: Алена Водонаева высказалась о БДСМ-вечеринке в Екатеринбурге
После того, как вечеринку посетили силовики, о ней узнала вся страна. Телеведущая Алена Водонаева отметила, что представляла подобные мероприятия иначе.
5 февраля, 06:32
2023
Сразу 10 счастливчиков смогут бесплатно заниматься в двух клубах целый год
5 декабря 2023, 04:00
За просьбу сделать музыку потише тюменца избили обувной ложкой
Пострадавшего возмутил шум в ночное время суток. Попытка поговорить с соседом обернулась для него травмой головы.
25 октября 2023, 04:55
2022
Что известно о давке в Сеуле
Две жительницы России погибли во время давки, произошедшей накануне в Сеуле. Еще одна россиянка пострадала. В настоящий момент она находится в больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.
30 октября 2022, 03:38

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