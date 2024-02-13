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В Тюмени вынесли приговор виновнику смертельной аварии

Угробил подругу по пьяни: в Тюмени вынесли приговор виновнику смертельной аварии

13 февраля 2024, 06:04
Фото: 1MI

В Тюмени вынесли приговор виновнику смертельной аварии

Трагедия произошла неподалеку от поселка Ипкуль Нижнетавдинского района 6 октября. В аварии погибла 45-летняя женщина — подруга водителя.

Суд установил, что в день трагедии мужчина распивал алкоголь со знакомыми в поселке Торгили, после чего компания отправилась в поселок Ключи на «Хонде Одиссей», за рулем которой находился подсудимый.

Мужчина не справился с управлением на затяжном повороте, съехал с дороги и врезался в дерево. Он и два пассажира получили травмы, 45-летняя женщина погибла на месте.

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По решению Нижнетавдинского районного суда 50-летний тюменец отправится в исправительную колонию на 6 лет, лишится права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 3 года, а также выплатит сыну погибшей женщины 1.5 миллиона рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе подросток на легковушке влетел в микроавтобус. 17-летний бесправник получил травмы.

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