Угробил подругу по пьяни: в Тюмени вынесли приговор виновнику смертельной аварии

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Суд установил, что в день трагедии мужчина распивал алкоголь со знакомыми в поселке Торгили, после чего компания отправилась в поселок Ключи на «Хонде Одиссей», за рулем которой находился подсудимый.
Мужчина не справился с управлением на затяжном повороте, съехал с дороги и врезался в дерево. Он и два пассажира получили травмы, 45-летняя женщина погибла на месте.
По решению Нижнетавдинского районного суда 50-летний тюменец отправится в исправительную колонию на 6 лет, лишится права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 3 года, а также выплатит сыну погибшей женщины 1.5 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе подросток на легковушке влетел в микроавтобус. 17-летний бесправник получил травмы.