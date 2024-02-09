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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Тобольске собирают средства на похороны убитой юристки

Ее не на что хоронить! Подробности кровавой драмы в тобольском ТЦ «Югра»

9 февраля 2024, 12:02
Фото: страница Светланы Яцковской в вк

В Тобольске собирают средства на похороны убитой юристки

Смерть 39-летней жительницы Тобольска Светланы Яцковской потрясла всю Россию. Мать двоих детей жестоко зарезали в офисе собственной юридической компании. Стали известны подробности кровавой драмы. В обстоятельствах трагедии, разбирался «Наш город».

Юрист и королева красоты

Убитая Светлана Яцковская — человек в Тобольске известный. Она была яркой и запоминающейся личностью. Знакомые погибшей рассказывают о том, что женщина своими силами организовала фирму по предоставлению юридических услуг — «Реалист», которая пользовалась популярностью в городе. Помимо работы, женщина участвовала в конкурсах красоты и активно вела соцсети.

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Роковая ревность

Встречалась тобольчанка с мужчиной по имени Олег. Дело шло к свадьбе.

Свои чувства друг к другу влюбленные не скрывали. Они часто публиковали совместные фотографии. В офисе Светланы даже висел плакат, на котором были изображены влюбленные. Под этим плакатом Олег и убил свою избранницу.

8 февраля Яцковская пригласила его в свой офис. По данным нашего источника, женщина заподозрила, что возлюбленный сошелся с бывшей женой. Олег, в свою очередь, посчитал, что Светлана завела новый роман. В мужчине взыграла ревность.

Расправившись со Светланой, убийца вышел из бизнес-центра. Очевидцы сразу же вызвали полицию. Оперативники объявили план-перехват, однако найти преступника удалось не сразу. Тело мужчины нашли в собственной квартире. Правоохранители допускают, что он мог свести счеты с жизнью.

У семьи нет денег на похороны

Кровавая драма не оставила равнодушным жителей Тобольска. Одна из приятельниц Светланы Олеся Стригова организовала сбор средств для детей женщины. Дети остались сиротами, им не на что похоронить мать. Для организации погребения требуется 70000 рублей. В настоящее время удалось собрать только 57000 рублей.

«Очень бы хотелось помочь семье. Мама Светланы инвалид. Детей жалко», — рассказала знакомая семьи.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Тюмени. Местный житель Руслан Гасанов ворвался в квартиру бывшей жены и убил на ее глазах мать и любовника. Экс-супруга была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Трагедия развернулась на глазах маленьких детей.

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