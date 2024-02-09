Ее не на что хоронить! Подробности кровавой драмы в тобольском ТЦ «Югра»

Убитая Светлана Яцковская — человек в Тобольске известный. Она была яркой и запоминающейся личностью. Знакомые погибшей рассказывают о том, что женщина своими силами организовала фирму по предоставлению юридических услуг — «Реалист», которая пользовалась популярностью в городе. Помимо работы, женщина участвовала в конкурсах красоты и активно вела соцсети.