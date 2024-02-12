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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

Гражданин Казахстана устроил в Тюмени аварию с пострадавшими детьми

Бесправник из Казахстана устроил в Тюмени ДТП с пострадавшими детьми

12 февраля 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney

Гражданин Казахстана устроил в Тюмени аварию с пострадавшими детьми

По вине мужчины трое детей получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, на территории России он находился незаконно.
Сюжет
ДТП

В августе 2023 года 31-летний гражданин Казахстана перевозил на Opel Corsa своей сожительницы четверых детей, в том числе и 11-летнюю дочь гражданской супруги. На перекрестке улиц Линейная и Рождественская автомобилист отвлекся, не уступил дорогу минивэну Hyundai H-1 и с толкнулся с ним.

В результате аварии пострадали трое детей: 11-летняя девочка получила тяжелые травмы, двое других — травмы различной степени тяжести.

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В ходе расследования выяснилось, что мужчина пребывал в России незаконно, вследствие чего его поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, где он и дожидается принятия судебного решения. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в аварии погиб 26-летний водитель. Молодой человек резко выехал на встречную полосу.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Пострадавшие#Мигранты#Новости тюмени#Аварии#Ленинский районный суд#Нелегальные мигранты#Любовь Селезнева
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