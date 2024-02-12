Бесправник из Казахстана устроил в Тюмени ДТП с пострадавшими детьми

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В августе 2023 года 31-летний гражданин Казахстана перевозил на Opel Corsa своей сожительницы четверых детей, в том числе и 11-летнюю дочь гражданской супруги. На перекрестке улиц Линейная и Рождественская автомобилист отвлекся, не уступил дорогу минивэну Hyundai H-1 и с толкнулся с ним.
В результате аварии пострадали трое детей: 11-летняя девочка получила тяжелые травмы, двое других — травмы различной степени тяжести.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина пребывал в России незаконно, вследствие чего его поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, где он и дожидается принятия судебного решения. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в аварии погиб 26-летний водитель. Молодой человек резко выехал на встречную полосу.