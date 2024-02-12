Бесправник из Казахстана устроил в Тюмени ДТП с пострадавшими детьми

В августе 2023 года 31-летний гражданин Казахстана перевозил на Opel Corsa своей сожительницы четверых детей, в том числе и 11-летнюю дочь гражданской супруги. На перекрестке улиц Линейная и Рождественская автомобилист отвлекся, не уступил дорогу минивэну Hyundai H-1 и с толкнулся с ним.