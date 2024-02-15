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Синоптики обещают тюменцам усиление мороза

Синоптики обещают тюменцам усиление мороза

15 февраля 2024, 01:13
Фото: 1MI
По прогнозам метеорологов, в четверг, 15 февраля, в дневные часы столбики термометров покажут -23….-28, в темное время суток опустятся до -28…-33. День пройдет преимущественно без осадков, скорость ветра составит 6-11 м/с.

В Тюмени 15 февраля ожидается небольшой снег в утренние часы, днем будет ясно, скорость ветра составит до 5,6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -30….-21, в темное время суток потеплеет до -24…-23.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 8:08 закат в 17:35 продолжительность дня 9 часов 27 минут.

В Тобольске в четверг синоптики обещают осадки в виде снега утром, солнечную погоду в течение дня, ветер до 5,5 м/с. Утром и днем -31…-22, в темное время суток температура воздуха составит -26….-25.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 8:01, закат в 17:21 продолжительность дня 9 часов 20 минут.

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В Ялуторовске в четверг ожидается ясная погода, ветер до 6,6 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -31…-23, в темное время суток ожидается до -25….-26.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 8:03, закат в 17:33 продолжительность дня 9 часов 30 минут.

В Заводоуковске 15 февраля метеорологи прогнозируют небольшой снег, ветер до 5,4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -23…-31, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -26….-25.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 8:02, закат в 17:33 продолжительность дня 9 часов 31 минута.

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В Ишиме 15 февраля ожидается в течение дня небольшой снег, ветер до 4,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -31…-25, в темное время суток температура воздуха составит -27…-26.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:49, закат в 17:22 продолжительность дня 9 часов 33 минуты.

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