Синоптики обещают тюменцам усиление мороза

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
В Тюмени 15 февраля ожидается небольшой снег в утренние часы, днем будет ясно, скорость ветра составит до 5,6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -30….-21, в темное время суток потеплеет до -24…-23.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 8:08 закат в 17:35 продолжительность дня 9 часов 27 минут.
В Тобольске в четверг синоптики обещают осадки в виде снега утром, солнечную погоду в течение дня, ветер до 5,5 м/с. Утром и днем -31…-22, в темное время суток температура воздуха составит -26….-25.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 8:01, закат в 17:21 продолжительность дня 9 часов 20 минут.
В Ялуторовске в четверг ожидается ясная погода, ветер до 6,6 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -31…-23, в темное время суток ожидается до -25….-26.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 8:03, закат в 17:33 продолжительность дня 9 часов 30 минут.
В Заводоуковске 15 февраля метеорологи прогнозируют небольшой снег, ветер до 5,4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -23…-31, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -26….-25.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 8:02, закат в 17:33 продолжительность дня 9 часов 31 минута.
В Ишиме 15 февраля ожидается в течение дня небольшой снег, ветер до 4,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -31…-25, в темное время суток температура воздуха составит -27…-26.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:49, закат в 17:22 продолжительность дня 9 часов 33 минуты.