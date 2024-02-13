УМВД по Тюменской области покинул высокопоставленный силовик из команды Коломийца

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Слухи об отставке члена команды экс-руководителя УМВД по Тюменской области Леонида Коломийца появились еще в конце августа 2023 года. Тогда инсайдеры сообщали, что Максим Ежов, являющийся по совместительству родственником Коломийца, оставит службу вслед за бывшим начальником. Последний подал рапорт об увольнении в сентябре 2023 года.
Кстати, в связи с назначением на должность близкого родственника Коломийцу еще в начале 2023 года было объявлено о неполном служебном соответствии — комиссия выявила факт недопустимого действия.
В конце января источники, близкие к правоохранительным органам, сообщали, что Ежов подаст в отставку сразу после выхода из отпуска.
Ранее «Наш Город» писал, что бывший заместитель начальника уголовного розыска УМВД России по Тюменской области Павел Робакидзе получил должность директора департамента безопасности жизнедеятельности в городской администрации. К выполнению обязанностей на новом рабочем месте он приступил с 12 февраля.