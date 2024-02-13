УМВД по Тюменской области покинул высокопоставленный силовик из команды Коломийца

Слухи об отставке члена команды экс-руководителя УМВД по Тюменской области Леонида Коломийца появились еще в конце августа 2023 года. Тогда инсайдеры сообщали, что Максим Ежов, являющийся по совместительству родственником Коломийца, оставит службу вслед за бывшим начальником. Последний подал рапорт об увольнении в сентябре 2023 года.