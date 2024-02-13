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УМВД по Тюменской области покинул высокопоставленный силовик

УМВД по Тюменской области покинул высокопоставленный силовик из команды Коломийца

13 февраля 2024, 07:32
Фото: 1MI

УМВД по Тюменской области покинул высокопоставленный силовик

С сайта ведомства пропали данные заместителя начальника УМВД по Тюменской области Максима Ежова. Врио заместителем начальника УМВД теперь значится подполковник внутренней службы Юрий Лапухин.
Фото: скрин с сайта УМВД по Тюменской области

Слухи об отставке члена команды экс-руководителя УМВД по Тюменской области Леонида Коломийца появились еще в конце августа 2023 года. Тогда инсайдеры сообщали, что Максим Ежов, являющийся по совместительству родственником Коломийца, оставит службу вслед за бывшим начальником. Последний подал рапорт об увольнении в сентябре 2023 года.

Кстати, в связи с назначением на должность близкого родственника Коломийцу еще в начале 2023 года было объявлено о неполном служебном соответствии — комиссия выявила факт недопустимого действия.

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В конце января источники, близкие к правоохранительным органам, сообщали, что Ежов подаст в отставку сразу после выхода из отпуска.

Ранее «Наш Город» писал, что бывший заместитель начальника уголовного розыска УМВД России по Тюменской области Павел Робакидзе получил должность директора департамента безопасности жизнедеятельности в городской администрации. К выполнению обязанностей на новом рабочем месте он приступил с 12 февраля.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#УМВД России по Тюменской области#Увольнения
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