1000 рублей за поездку: в Тюмени взлетели цены на такси из-за непогоды

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Причиной резкого повышения цены на услугу стали 9-балльные пробки и снегопад. Сегодня утром, 15 февраля, несмотря на 30-градусные морозы, стоимость снизилась — из микрорайонов в центр города можно добраться за 250-300 рублей.
В настоящее время в Тюмени наблюдаются 6-балльные пробки. Заторы образовались на улице Червишевский тракт — на участке от Молодогвардейцев до Зои Космодемьянской, на Трактовой — от Зои Космодемьянской до Запольной, на Мориса Тореза. Движение затруднено также на 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте — от Инженерной до 50 лет ВЛКСМ, Республики, 2-й Луговой, Профсоюзной.
Автовладельцы отмечают, что из-за отмены занятий в школах у учащихся первой смены, на дорогах города намного свободнее.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за морозов сегодня отменили занятия у школьников 1-9 классов, которые учатся в первую смену. На данный момент столбики термометров показывают в областной столице -19.