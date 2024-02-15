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В Тюмени взлетели цены на такси из-за непогоды

1000 рублей за поездку: в Тюмени взлетели цены на такси из-за непогоды

15 февраля 2024, 03:56
Фото: 1MI

В Тюмени взлетели цены на такси из-за непогоды

В Тюмени таксисты резко повысили на свои услуги. Накануне вечером стоимость поездки из центра горда в микрорайоны доходила до 800-1000 рублей. Тогда как в обычные дни за проезд в такси по аналогичном маршруту нужно было отдать 200-300 рублей.
Сюжет
Мороз

Причиной резкого повышения цены на услугу стали 9-балльные пробки и снегопад. Сегодня утром, 15 февраля, несмотря на 30-градусные морозы, стоимость снизилась — из микрорайонов в центр города можно добраться за 250-300 рублей.

В настоящее время в Тюмени наблюдаются 6-балльные пробки. Заторы образовались на улице Червишевский тракт — на участке от Молодогвардейцев до Зои Космодемьянской, на Трактовой — от Зои Космодемьянской до Запольной, на Мориса Тореза. Движение затруднено также на 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте — от Инженерной до 50 лет ВЛКСМ, Республики, 2-й Луговой, Профсоюзной.

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Автовладельцы отмечают, что из-за отмены занятий в школах у учащихся первой смены, на дорогах города намного свободнее.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за морозов сегодня отменили занятия у школьников 1-9 классов, которые учатся в первую смену. На данный момент столбики термометров показывают в областной столице -19.

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