1000 рублей за поездку: в Тюмени взлетели цены на такси из-за непогоды

В настоящее время в Тюмени наблюдаются 6-балльные пробки. Заторы образовались на улице Червишевский тракт — на участке от Молодогвардейцев до Зои Космодемьянской, на Трактовой — от Зои Космодемьянской до Запольной, на Мориса Тореза. Движение затруднено также на 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте — от Инженерной до 50 лет ВЛКСМ, Республики, 2-й Луговой, Профсоюзной.