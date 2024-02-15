Морозы ударили: в школах Тюменской области отменили занятия

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
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Updated Сегодня, 02:16
Об отмене занятий предупредила администрация Тюмени.
«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-9 классах в очном режиме отменяются», — сообщили в администрации.
В Ялуторовске учащиеся с 1 по 9 классы тоже не пойдут в школу.
«Отмена занятий у учащихся первой смены с 1 по 9 классы, на улице -30°, скорость ветра 6 м/с», — написали в Телеграм-канале администрации города.
Отмена коснулась и школьников из Заводоуковска.
«15 февраля в связи с низкой температурой воздуха занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1 по 9 классы», — предупредили в администрации Заводоуковского округа.
Занятия отменены и в школах Ишима.
«В связи с пониженной температурой воздуха -30,4° C и скоростью ветра 3 м/с занятия 1 смены с 1 по 9 класс отменяются», — сообщили в группе администрации Ишима ВКонтакте.
Ранее «Наш город» сообщал, что синоптики пообещали усиление мороза в Тюменской области. В отдельных районах региона температура воздуха опустится до -33 градусов.