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Тюменский футболист уехал на Кипр и попросил у миллиона подписчиков 99 рублей

23 марта 2023, 15:01
Фото: Скрин видео в паблике ВК «FC KRASAVA - ENY YPSONAS»

Экс-футболист из Тюмени попросил у миллиона подписчиков 99 рублей. Он живет на Кипре

Экс-футболист ФК «Тюмень» Евгений Савин попросил у миллиона подписчиков 99 рублей в год для спонсирования клуба «Красава». Сейчас он играет на Кипре, тюменец уехал из России.
«На канале Красава нас с вами более 1 млн, если каждый из нас сможет позволить себе сделать минимальный донат 99 рублей в год, то наш клуб сможет жить и играть в следующем сезоне», - сообщил тюменец Евгений Савин в паблике ВК «FC KRASAVA - ENY YPSONAS».

В 2015 году «Наш город» сообщал, что Евгений Савин являлся соведущим программы «Культ Тура» на телеканале «Матч ТВ». За свою карьеру Савин играл в футбольных клубах ФК «Тюмень», «Анжи», тульский «Арсенал» и самарские «Крылья Советов».

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Футбол#Работа#Деньги#Экономика#Клуб
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