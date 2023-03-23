Тюменский футболист уехал на Кипр и попросил у миллиона подписчиков 99 рублей

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
«На канале Красава нас с вами более 1 млн, если каждый из нас сможет позволить себе сделать минимальный донат 99 рублей в год, то наш клуб сможет жить и играть в следующем сезоне», - сообщил тюменец Евгений Савин в паблике ВК «FC KRASAVA - ENY YPSONAS».
В 2015 году «Наш город» сообщал, что Евгений Савин являлся соведущим программы «Культ Тура» на телеканале «Матч ТВ». За свою карьеру Савин играл в футбольных клубах ФК «Тюмень», «Анжи», тульский «Арсенал» и самарские «Крылья Советов».