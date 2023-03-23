Тюменский футболист уехал на Кипр и попросил у миллиона подписчиков 99 рублей

Экс-футболист из Тюмени попросил у миллиона подписчиков 99 рублей. Он живет на Кипре

Экс-футболист ФК «Тюмень» Евгений Савин попросил у миллиона подписчиков 99 рублей в год для спонсирования клуба «Красава». Сейчас он играет на Кипре, тюменец уехал из России.