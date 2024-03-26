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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Полицейские проверят мясо, которое подкладывают во двор тюменцам.

Полицейские проверят мясо, которое подкладывают во двор тюменцам

26 марта 2024, 13:20
Фото: 1MI
Полицейские проверят мясо, которое подкладывают во двор тюменцам.

Полицейские проверят мясо, которое подкладывают во двор тюменцам

После публикации «Нашего города» о загадочных кусках мяса, которые неизвестный еженедельно в течение года подкладывает во двор на пересечении улиц Малыгина и Салтыкова-Щедрина, полицейские организовали проверку. На местро прибыл уполномоченный сотрудник.
Сюжет
Полиция

«Наш город» рассказывал о том, что жителей двора на пересечении улиц Малыгина и Салтыкова-Щедрина серьезно беспокоит, что кто-то регулярно подкладывает им во двор куски мяса неизвестного происхождения. В одном из мясных изделий очевидцы нашли черный порошок, предназначение которого также подлинно неизвестно.

Жильцы близстоящих домов опасались не только догхантеров, которые таким образом могут травить бродячих собак, но и беспокоились о своем благополучии и безопасности детей, играющих во дворе. Редакция направляла в полицию официальный запрос.

«По указанному в вашем запросе факту участковыми уполномоченными полиции ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства», — ответили в УМВД по Тюменской области.

Тюменцы надеются, что мясо отвезут на экспертизу, так как для обычного гражданина эта процедура достаточно дорогая — она стоит 30 тысяч рублей. К тому же неизвестно, чем напичкано мясо и не опасно ли к нему прикасаться.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении. Он отбывает наказание в исправительной колонии и носит очки с диоптриями на -29, однако и в них он ничего не видит.

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