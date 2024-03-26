Полицейские проверят мясо, которое подкладывают во двор тюменцам.

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
«Наш город» рассказывал о том, что жителей двора на пересечении улиц Малыгина и Салтыкова-Щедрина серьезно беспокоит, что кто-то регулярно подкладывает им во двор куски мяса неизвестного происхождения. В одном из мясных изделий очевидцы нашли черный порошок, предназначение которого также подлинно неизвестно.
Жильцы близстоящих домов опасались не только догхантеров, которые таким образом могут травить бродячих собак, но и беспокоились о своем благополучии и безопасности детей, играющих во дворе. Редакция направляла в полицию официальный запрос.
«По указанному в вашем запросе факту участковыми уполномоченными полиции ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства», — ответили в УМВД по Тюменской области.
Тюменцы надеются, что мясо отвезут на экспертизу, так как для обычного гражданина эта процедура достаточно дорогая — она стоит 30 тысяч рублей. К тому же неизвестно, чем напичкано мясо и не опасно ли к нему прикасаться.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении. Он отбывает наказание в исправительной колонии и носит очки с диоптриями на -29, однако и в них он ничего не видит.