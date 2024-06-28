Стала известна причина гибели тюменского полицейского в теракте в Дагестане

Как рассказал Хадулаев, во время теракта 23 июня Абакар вместе с затем жарил шашлыки, как вдруг они услышали стрельбу. Зять был сотрудником патрульно-постовой службы, поэтому их быстро пропустили через оцепление. Пока зять отстреливался из табельного пистолета, Алиев взял автомат одного из убитых полицейских. Позже выяснилось, что это было оружие тюменского правоохранителя Мезенцева.