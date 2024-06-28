Стала известна причина гибели тюменского полицейского в теракте в Дагестане

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Полицейского из Тюмени, который погиб в ходе теракта в Дагестане, застрелил снайпер. Об этом рассказал зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев в беседе с RT.
Напомним, ранее появился кадр с места теракта, где автомат убитого полицейского Виталия Мезенцева взял случайный прохожий. Как оказалось, это был Абакар Алиев, который не смог остаться в стороне от трагедии.
Как рассказал Хадулаев, во время теракта 23 июня Абакар вместе с затем жарил шашлыки, как вдруг они услышали стрельбу. Зять был сотрудником патрульно-постовой службы, поэтому их быстро пропустили через оцепление. Пока зять отстреливался из табельного пистолета, Алиев взял автомат одного из убитых полицейских. Позже выяснилось, что это было оружие тюменского правоохранителя Мезенцева.
Известно, что у Абакара Алиева во время теракта погиб родственник. В четверг, 27 июня, он находился на его похоронах.
Ранее сообщалось, что во время перестрелки в боевиками в Дагестане погиб тюменский полицейский Виталий Мезенцев. Он награжден орденом Мужества посмертно. Семье погибшего выплатят 7 млн рублей от родного региона и Дагестана.