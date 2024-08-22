Задержал мигрантов и попал под суд: что стало с главой тюменских участковых Каримовым

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 06:57
Летом 2020 года Каримов, будучи в гражданской одежде, находился на своем дачном участке. Там он увидел работников из Средней Азии, которые прокладывали водопровод к садово-огородному кооперативу.
Полицейский решил узнать, сколько стоит водопровод, какие гарантии качества работ предоставляются, есть ли необходимые документы на осуществление работ и законно ли пребывание иностранцев в России.
Бригадир, мягко говоря, не захотел сотрудничать с полицейским. На следующий день Каримов утвердил план профилактического мероприятия «Нелегал», и сотрудники правоохранительных органов задержали множество иностранных рабочих, которых привлекли к административной ответственности. Список задержанных занял четыре листа формата А4.
Однако после того, как в ситуацию вмешались третьи лица, уголовное дело было возбуждено в отношении Каримова. Его обвинили в коррупции, превышении должностных полномочий и фальсификации документов. После этого его уволили.
Полицейского оправдали за отсутствием в его действиях состава преступления.
«Центральный районный суд Тюмени рассмотрел это уголовное дело, вынес оправдательный приговор и восстановил полицейского на службе», — сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Напомним, Нафиса Каримова увольняли из полиции еще в 2017 году после того, как сотрудники ГИБДД застали его в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Почти год экс-полицейский оспаривал увольнение. Суд оправдал Каримова и восстановил его на службе. Однако в 2019 году мужчину снова уволили, на этот раз за утрату доверия.