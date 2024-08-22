Задержал мигрантов и попал под суд: что стало с главой тюменских участковых Каримовым

Напомним, Нафиса Каримова увольняли из полиции еще в 2017 году после того, как сотрудники ГИБДД застали его в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Почти год экс-полицейский оспаривал увольнение. Суд оправдал Каримова и восстановил его на службе. Однако в 2019 году мужчину снова уволили, на этот раз за утрату доверия.