nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Начальника тюменских участковых Каримова восстановили в должности

Задержал мигрантов и попал под суд: что стало с главой тюменских участковых Каримовым

22 августа 2024, 05:39
Фото: 1MI

Начальника тюменских участковых Каримова восстановили в должности

Центральный районный суд Тюмени восстановил честное имя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Тюмени Нафиса Каримова.
Сюжет
Суд

Летом 2020 года Каримов, будучи в гражданской одежде, находился на своем дачном участке. Там он увидел работников из Средней Азии, которые прокладывали водопровод к садово-огородному кооперативу.

Полицейский решил узнать, сколько стоит водопровод, какие гарантии качества работ предоставляются, есть ли необходимые документы на осуществление работ и законно ли пребывание иностранцев в России.

Лечить кто-то будет? В Тюмени онкобольному мужчине отказали в важной операции
Узнать подробнее

Бригадир, мягко говоря, не захотел сотрудничать с полицейским. На следующий день Каримов утвердил план профилактического мероприятия «Нелегал», и сотрудники правоохранительных органов задержали множество иностранных рабочих, которых привлекли к административной ответственности. Список задержанных занял четыре листа формата А4.

Однако после того, как в ситуацию вмешались третьи лица, уголовное дело было возбуждено в отношении Каримова. Его обвинили в коррупции, превышении должностных полномочий и фальсификации документов. После этого его уволили.

Скандально известный тюменский медиаменеджер открыл свой институт в Британии
Узнать подробнее

Полицейского оправдали за отсутствием в его действиях состава преступления.

«‎Центральный районный суд Тюмени рассмотрел это уголовное дело, вынес оправдательный приговор и восстановил полицейского на службе», — сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, Нафиса Каримова увольняли из полиции еще в 2017 году после того, как сотрудники ГИБДД застали его в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Почти год экс-полицейский оспаривал увольнение. Суд оправдал Каримова и восстановил его на службе. Однако в 2019 году мужчину снова уволили, на этот раз за утрату доверия.

Читайте также:
Пьяный тюменец до смерти забил своего отца ковшомТюменец забил до смерти и сжег двух цыганСиловики лишили цыган в Тюмени заработка
#Виктория Загитова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Полиция#Сотрудники полиции#Оправдательный приговор#Ложные обвинения#Полицейские#Тюменский суд#Полицейский
Подпишитесь
Скоро все рухнет! Недвижимость в Тюмени подешевеет до 40%
Сегодня, 06:41
Битва за место. Кто занимает парковочные места в тюменских дворах?
Вчера, 05:40
Две тюменские школы вошли в топ в России
Сегодня, 04:05
Лечить кто-то будет? В Тюмени онкобольному мужчине отказали в важной операции
Вчера, 06:35
На СВО погиб выпускник школы в Тюменской области
Вчера, 09:00