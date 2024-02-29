В Тюменской области пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Суд установил, что вечером 18 августа 2023 года пьяный молодой человек 1997 года рождения находился со своей несовершеннолетней родственницей в одном доме. Кем именно они приходятся друг другу — не уточняется.
«Молодой человек совершил насильно с несовершеннолетней родственницей действия сексуального характера, а впоследствии изнасиловал ее, чем причинил потерпевшей моральные страдания, физическую боль и телесные повреждения», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Преступник вину признал, от дачи показаний отказался. Омутинский районный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мужчина домогался девочки в холле школы. Свою вину он не признал.