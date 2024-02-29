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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Пьяный тюменец изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу

В Тюменской области пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу

29 февраля 2024, 06:20
Фото: Изображение Midjourney

Пьяный тюменец изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу

Насильник признал свою вину. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
Сюжет
Суд

Суд установил, что вечером 18 августа 2023 года пьяный молодой человек 1997 года рождения находился со своей несовершеннолетней родственницей в одном доме. Кем именно они приходятся друг другу — не уточняется.

«Молодой человек совершил насильно с несовершеннолетней родственницей действия сексуального характера, а впоследствии изнасиловал ее, чем причинил потерпевшей моральные страдания, физическую боль и телесные повреждения», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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Преступник вину признал, от дачи показаний отказался. Омутинский районный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мужчина домогался девочки в холле школы. Свою вину он не признал.

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