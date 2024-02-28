«Рассматривали мои интимные фото»: тюменка рассказала о пытках в отделении полиции

Как оказалось, девушка Дениза в тот день тоже была в отделении по борьбе с организованной преступностью. В день задержания у нее с Айдыном была запланирована встреча, однако парень на звонки не отвечал и в назначенное место не пришел. Когда она возвращалась домой, в подъезде ее уже ждали — ее взяли под руки двое мужчин в гражданском, забрали телефон и посадили в машину. Об этом девушка рассказала полиграфологу в ходе исследования. Материал проверки имеется в распоряжении «Нашего города».