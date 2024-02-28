«Рассматривали мои интимные фото»: тюменка рассказала о пытках в отделении полиции

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
30 августа 2022 года у ТЭЦ-2 в Тюмени задержали тюменцев Кирилла Брика и Дениза Айдына. Их обвинили в участии в террористическом сообществе и планах подорвать ТЭЦ-2. Позже в деле появились еще четверо фигурантов, которых также считали участниками этого объединения. Разбирательство получило название «Тюменское дело». Сначала все фигуранты признали вину, однако позже стали заявлять о том, что эти слова выбили из них под пытками и никакого террористического сообщества у молодых ребят не было.
Полиграф уже проходила мама Дениза Айдына, который был задержан в числе первых. Проверка показала, что она не лгала, рассказывая, как ее сыны раздели до гола, поставили ему на голову ботинок и угрожали изнасиловать палкой, если обувь упадет.
Также в ходе ее допросы выяснилось, что Дениза и Кирилла остановили, приняв их за закладчиков. Но, по словам матери, ещё по дороге в отделение сотрудники полиции уже в утвердительной форме говорили, что Дениз Айдын и Брик Кирилл хотели взорвать ТЭЦ, железнодорожные пути и прочее.
«И со слов Дениза ещё в машине их начали по голове и другим частям тела. Потом когда их привезли в отдел, сказали, что Дениз должен рассказать, что у них террористическая группировка. При допросе ему на голову одели полиэтиленовый пакет, замотали скотчем и стали избивать руками и ногами, душили пакетом. Дениз также очень опасался за свою девушку Диану, теперь уже жену, они говорили, что тоже запрут ее в камеру и ее изнасилуют», — рассказывала мать Дениза.
Как оказалось, девушка Дениза в тот день тоже была в отделении по борьбе с организованной преступностью. В день задержания у нее с Айдыном была запланирована встреча, однако парень на звонки не отвечал и в назначенное место не пришел. Когда она возвращалась домой, в подъезде ее уже ждали — ее взяли под руки двое мужчин в гражданском, забрали телефон и посадили в машину. Об этом девушка рассказала полиграфологу в ходе исследования. Материал проверки имеется в распоряжении «Нашего города».
Девушка Дениза рассказала, что сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, сказали ей, что ее парень хотел взорвать ТЭЦ. В это время вокруг молодой девушки стояли около 8-10 человек.
«Они начали все вместе опрашивать меня, пинали стул, говорили неприятные вещи про Дениза и угрожали мне. Они забрали телефон и смеялись над содержимым — интимными фото. Они говорили, что и я в этом замешана. Там я просидела ровно сутки», — рассказала девушка на полиграфе.
Она также подчеркнула, что сотрудники часто смешали друг друга, предполагается, что они ходили в комнату, где допрашивали самого Дениза.
«Обследуемая сообщила, что она понимала, что Денизу очень плохо, Обследуемая сказала, что она знала про пытки в Тюмени и о том, что несколько оперативников были осуждены 6-7 лет назад из того же отдела, в котором находилась она. Позже она узнала от Дениса, что у него ужасно болит плечо и в этом виноват один из оперативников. Обследуемая поняла, что Дениса пытали, и это было выворачивание суставов. Обследуемая сообщила, что они наняли адвоката Нияза Халитова и Дениз ему сказал, что его пытали», — указано в материалах проверки на полиграфе.
Но позже девушка поняла, что Дениз «себя оговорил», ей бы не хотелось думать, что он сделал это из-за неё.
По факту пыток Дениз и его девушка, которая уже стала ему женой, написали заявления в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые угрожали их жизни. Как известно Айдыну в возбуждении дела отказали, однако девушка с заявлением обратилась только в феврале этого года и результат пока неизвестен.
Супруга заключенного надеется, что ее заявление поможет возбудить дело на правоохранителей, которые, по словам тюменки и ее мужа, пытали их в отделении в течение суток.