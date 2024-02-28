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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Тюменка рассказала о пытках в отделении полиции.

«Рассматривали мои интимные фото»: тюменка рассказала о пытках в отделении полиции

28 февраля 2024, 07:15
Фото: 1MI
Тюменка рассказала о пытках в отделении полиции.

Тюменка рассказала о пытках в отделении полиции

В распоряжении редакции появилась экспертиза полиграфолога, который анализировал показания жены фигуранта «Тюменского дела» Дениза Айдына. Выяснилось, что в день задержания парня правоохранители пришли и за ней. Экспертиз подтвердила, что все ее слова об ужасах в отделении полиции — правда.

Ему палку в прямую кишку, ей — изнасилование

30 августа 2022 года у ТЭЦ-2 в Тюмени задержали тюменцев Кирилла Брика и Дениза Айдына. Их обвинили в участии в террористическом сообществе и планах подорвать ТЭЦ-2. Позже в деле появились еще четверо фигурантов, которых также считали участниками этого объединения. Разбирательство получило название «Тюменское дело». Сначала все фигуранты признали вину, однако позже стали заявлять о том, что эти слова выбили из них под пытками и никакого террористического сообщества у молодых ребят не было.

Фигуранты «Тюменского дела» по сей день борются за свою невиновность.Фигуранты «Тюменского дела» по сей день борются за свою невиновность.
Фигуранты «Тюменского дела» по сей день борются за свою невиновность.
Фото: nashgorod.ru
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Полиграф уже проходила мама Дениза Айдына, который был задержан в числе первых. Проверка показала, что она не лгала, рассказывая, как ее сыны раздели до гола, поставили ему на голову ботинок и угрожали изнасиловать палкой, если обувь упадет.

Также в ходе ее допросы выяснилось, что Дениза и Кирилла остановили, приняв их за закладчиков. Но, по словам матери, ещё по дороге в отделение сотрудники полиции уже в утвердительной форме говорили, что Дениз Айдын и Брик Кирилл хотели взорвать ТЭЦ, железнодорожные пути и прочее.

«И со слов Дениза ещё в машине их начали по голове и другим частям тела. Потом когда их привезли в отдел, сказали, что Дениз должен рассказать, что у них террористическая группировка. При допросе ему на голову одели полиэтиленовый пакет, замотали скотчем и стали избивать руками и ногами, душили пакетом. Дениз также очень опасался за свою девушку Диану, теперь уже жену, они говорили, что тоже запрут ее в камеру и ее изнасилуют», — рассказывала мать Дениза.

Как оказалось, девушка Дениза в тот день тоже была в отделении по борьбе с организованной преступностью. В день задержания у нее с Айдыном была запланирована встреча, однако парень на звонки не отвечал и в назначенное место не пришел. Когда она возвращалась домой, в подъезде ее уже ждали — ее взяли под руки двое мужчин в гражданском, забрали телефон и посадили в машину. Об этом девушка рассказала полиграфологу в ходе исследования. Материал проверки имеется в распоряжении «Нашего города».

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Через стенку друг от друга

Девушка Дениза рассказала, что сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, сказали ей, что ее парень хотел взорвать ТЭЦ. В это время вокруг молодой девушки стояли около 8-10 человек.

«Они начали все вместе опрашивать меня, пинали стул, говорили неприятные вещи про Дениза и угрожали мне. Они забрали телефон и смеялись над содержимым — интимными фото. Они говорили, что и я в этом замешана. Там я просидела ровно сутки», — рассказала девушка на полиграфе.

Она также подчеркнула, что сотрудники часто смешали друг друга, предполагается, что они ходили в комнату, где допрашивали самого Дениза.

«Обследуемая сообщила, что она понимала, что Денизу очень плохо, Обследуемая сказала, что она знала про пытки в Тюмени и о том, что несколько оперативников были осуждены 6-7 лет назад из того же отдела, в котором находилась она. Позже она узнала от Дениса, что у него ужасно болит плечо и в этом виноват один из оперативников. Обследуемая поняла, что Дениса пытали, и это было выворачивание суставов. Обследуемая сообщила, что они наняли адвоката Нияза Халитова и Дениз ему сказал, что его пытали», — указано в материалах проверки на полиграфе.

Но позже девушка поняла, что Дениз «себя оговорил», ей бы не хотелось думать, что он сделал это из-за неё.

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Заявления пока без ответа

По факту пыток Дениз и его девушка, которая уже стала ему женой, написали заявления в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые угрожали их жизни. Как известно Айдыну в возбуждении дела отказали, однако девушка с заявлением обратилась только в феврале этого года и результат пока неизвестен.

Супруга заключенного надеется, что ее заявление поможет возбудить дело на правоохранителей, которые, по словам тюменки и ее мужа, пытали их в отделении в течение суток.

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