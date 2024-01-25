Дело в суде: на заводе «Сибура» в Тобольске рабочего раздавило трубой

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
По версии следствия, в октябре 2023 года машинист устанавливал буронабивные сваи при помощи обсадных труб. При опускании одной из таких труб на землю, мужчина не убедился в том, что рядом нет людей.
Во время опускания труба упала на находящегося рядом помощника машиниста. От полученных травм он скончался на месте.
Уголовное дело направлено в Тобольский городской суд. За нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее смерть человека, мужчине грозят до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени вынесли приговор мужчине. Житель Тобольска на протяжении месяца обворовывал церкви.