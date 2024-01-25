nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

На заводе в Тобольске рабочего убило трубой

Дело в суде: на заводе «Сибура» в Тобольске рабочего раздавило трубой

25 января 2024, 08:55
Фото: Midjourney

На заводе в Тобольске рабочего убило трубой

38-летнего машиниста из Новосибирской области обвиняют в смерти его коллеги. Уголовное дело рассмотрит Тобольский городской суд.
Сюжет
Суд

По версии следствия, в октябре 2023 года машинист устанавливал буронабивные сваи при помощи обсадных труб. При опускании одной из таких труб на землю, мужчина не убедился в том, что рядом нет людей.

Во время опускания труба упала на находящегося рядом помощника машиниста. От полученных травм он скончался на месте.

Уголовное дело направлено в Тобольский городской суд. За нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее смерть человека, мужчине грозят до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени вынесли приговор мужчине. Житель Тобольска на протяжении месяца обворовывал церкви.

«Обвинение не было истинным?»: тюменскому педофилу могут отменить приговор
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюменской области вынесли приговор 24 черным лесорубамНашел лазейку: суд разрешил тюменцу не возвращать миллионы, взятые в банкеТюменский школьник планировал убийство одноклассника из-за девушки
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Суд#Прокуратура#Новости тюмени#Тобольск#Смерть#Техника безопасности#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Нерадивые водители или плохие дороги?»: в чем истинная причина частых ДТП в Тюмени?
Сегодня, 07:09
Синоптики прогнозируют особенно теплый февраль в Тюменской области
Сегодня, 08:46
Найти золотую середину: тюменцам рассказали о пользе и вреде молчания
Сегодня, 08:09
«Традиционно для общепита»: тюменцы стали тратить на рестораны на 12% больше
Сегодня, 02:17
Органы опеки преследуют семью крымчан из-за жалоб на поборы в школе Тюмени
Сегодня, 06:38
Ранение его не остановило: в зоне СВО погиб машинист из Тюменской области
Сегодня, 06:20