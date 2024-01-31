Тюменский губернатор предложил направлять на работу в села специалистов старше 40 лет

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что молодые специалисты должны набираться опыта в городе. Направлять на работу в сельскую местность правильнее старшее поколение. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 31 января.

Глава региона Моор отметил, что молодежь едет в села с нежеланием, а люди старше 40 лет, устав от суеты мегаполисов, наоборот часто ищут уединения. «Пусть молодежь остается в городе, повышает свой профессиональный опыт. Можно посмотреть на вопрос с точки зрения привлечения в село людей возрастом 40 лет и старше. Они профессионально состоялись, им уже не так важна городская суета. И может, им даже захочется жить в более спокойном поселении», — Моор. Также губернатор добавил, что для привлечения специалистов на работу в сельскую местность, нужно развивать инфраструктуру в малых муниципалитетах. Читайте также: Александр Моор: ФАС провела проверку цен на яйца в Тюмени и не выявила нарушений На месте «Космоса» в Тюмени построят школу и досуговый центр Губернатор Тюменской области признался за кого он проголосует на выборах президента