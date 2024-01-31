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Published Сегодня, 13:22

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Updated Сегодня, 13:24

Тюменский губернатор предложил направлять на работу в села специалистов старше 40 лет

Тюменский губернатор предложил направлять на работу в села специалистов старше 40 лет

31 января 2024, 13:22
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что молодые специалисты должны набираться опыта в городе. Направлять на работу в сельскую местность правильнее старшее поколение. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 31 января.

Глава региона Моор отметил, что молодежь едет в села с нежеланием, а люди старше 40 лет, устав от суеты мегаполисов, наоборот часто ищут уединения.

«Пусть молодежь остается в городе, повышает свой профессиональный опыт. Можно посмотреть на вопрос с точки зрения привлечения в село людей возрастом 40 лет и старше. Они профессионально состоялись, им уже не так важна городская суета. И может, им даже захочется жить в более спокойном поселении», — Моор.

Также губернатор добавил, что для привлечения специалистов на работу в сельскую местность, нужно развивать инфраструктуру в малых муниципалитетах.

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#Общество#Ирина Швецова#Моор
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