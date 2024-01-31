Тюменский губернатор предложил направлять на работу в села специалистов старше 40 лет

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Глава региона Моор отметил, что молодежь едет в села с нежеланием, а люди старше 40 лет, устав от суеты мегаполисов, наоборот часто ищут уединения.
«Пусть молодежь остается в городе, повышает свой профессиональный опыт. Можно посмотреть на вопрос с точки зрения привлечения в село людей возрастом 40 лет и старше. Они профессионально состоялись, им уже не так важна городская суета. И может, им даже захочется жить в более спокойном поселении», — Моор.
Также губернатор добавил, что для привлечения специалистов на работу в сельскую местность, нужно развивать инфраструктуру в малых муниципалитетах.