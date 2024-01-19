На тюменском заводе рабочего затянуло под транспортерную ленту

В этот день из-за погодных условий щебень на сортировку поступал со снегом, от чего лента транспортера шла плохо, с пробуксовкой. К окончанию смены лента снова встала. Сортировщик, стоя на обслуживающей площадке у операторской, толкнул правой ногой ленту снизу. В этот момент левая нога поскользнулась. Работник машинально махнул левой рукой, и рукав спецодежды зацепился за передачу электродвигателя приводного барабана. Рукав потянуло, и сортировщика перекинуло на вибросито.