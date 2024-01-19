На тюменском заводе рабочего затянуло под транспортерную ленту

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В декабре 2023 года один из сотрудников предприятия получил серьезную травму в сортировочном отделении. Рабочего затянуло под транспортерную ленту.
В этот день из-за погодных условий щебень на сортировку поступал со снегом, от чего лента транспортера шла плохо, с пробуксовкой. К окончанию смены лента снова встала. Сортировщик, стоя на обслуживающей площадке у операторской, толкнул правой ногой ленту снизу. В этот момент левая нога поскользнулась. Работник машинально махнул левой рукой, и рукав спецодежды зацепился за передачу электродвигателя приводного барабана. Рукав потянуло, и сортировщика перекинуло на вибросито.
При падении правая рука работника попала между приводным барабаном ленты и подрезным устройством. В результате мужчина получил множественную травму правой руки.
По данным расследования Государственной инспекцией труда в Тюменской области на предприятии были выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства. ООО «ВЗКГ» привлечен к административной ответственности.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 16 января произошла трагедия на очистных сооружениях. Во время проведения ремонтных работ рабочего засосало в канализацию. Поисковая операция длилась в течение трех дней. Тело рабочего извлекли из воды накануне вечером.