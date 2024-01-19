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На тюменском заводе рабочего затянуло под транспортерную ленту

На тюменском заводе рабочего затянуло под транспортерную ленту

19 января 2024, 07:18
Фото: 1MI
Винзилинский завод керамзитового гравия уличили в нарушении требований трудового законодательства. На предприятии выявили отсутствие контроля за безопасным производством работ и действиями работников.

В декабре 2023 года один из сотрудников предприятия получил серьезную травму в сортировочном отделении. Рабочего затянуло под транспортерную ленту.

В этот день из-за погодных условий щебень на сортировку поступал со снегом, от чего лента транспортера шла плохо, с пробуксовкой. К окончанию смены лента снова встала. Сортировщик, стоя на обслуживающей площадке у операторской, толкнул правой ногой ленту снизу. В этот момент левая нога поскользнулась. Работник машинально махнул левой рукой, и рукав спецодежды зацепился за передачу электродвигателя приводного барабана. Рукав потянуло, и сортировщика перекинуло на вибросито.

При падении правая рука работника попала между приводным барабаном ленты и подрезным устройством. В результате мужчина получил множественную травму правой руки.

По данным расследования Государственной инспекцией труда в Тюменской области на предприятии были выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства. ООО «ВЗКГ» привлечен к административной ответственности.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 16 января произошла трагедия на очистных сооружениях. Во время проведения ремонтных работ рабочего засосало в канализацию. Поисковая операция длилась в течение трех дней. Тело рабочего извлекли из воды накануне вечером.

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