Тюменский агрохолдинг снизит цены на мясо свинины с помощью новых хряков

Год назад предприятие закупило первую партию хряков. Инвестиции в эксперимент составили миллион рублей. Тогда специалисты агрохолдинга отмечали, что при более низком потреблении корма (его доля в себестоимости свинины составляет 75%) эти животные генетически более скороспелые. Хряки набирают вес до 110 килограммов за 165 дней. При этом качество самого мяса остается высоким — оно более сочное и менее жирное.