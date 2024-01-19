Тюменский агрохолдинг снизит цены на мясо свинины с помощью новых хряков

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:15
Год назад предприятие закупило первую партию хряков. Инвестиции в эксперимент составили миллион рублей. Тогда специалисты агрохолдинга отмечали, что при более низком потреблении корма (его доля в себестоимости свинины составляет 75%) эти животные генетически более скороспелые. Хряки набирают вес до 110 килограммов за 165 дней. При этом качество самого мяса остается высоким — оно более сочное и менее жирное.
Эксперимент эту информацию подтвердил — средний вес поросят, полученных от терминальных хряков, при убое был выше на 4 килограмма. Кроме того, на 11% больше оказался выход мяса высокого качества. При этом экспериментальные животные потребляют меньше корма на 0,12 кг.
«К проведению эксперимента нас побудила ценовая политика федеральных производителей мясных изделий: рынок FMCG стремительно меняется в сторону удешевления продукции. Как региональный производитель свинины и продукции из нее мы постоянно находимся в поиске решений, которые бы позволили повысить уровень конкурентоспособности», — пояснил генеральный директор агрохолдинг «Юбилейный» Сергей Мамонтов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость мясной продукции выросла от 6 до 29%. Баранина подорожала на 29%, мясо птицы — на 17%, свинины — на 15%, говядина выросла в цене на 6%.