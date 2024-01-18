В Тюмени цены на продукты растут быстрее, чем зарплаты

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Рост стоимости потребительской корзины в Тюмени за 12 месяцев посчитал 72.RU.
Самый сильный рост цен зафиксирован на баранину — 29%. Далее — курица подорожала на 17%, свинина — на 15%, говядина на 6%.
В январе 2023 года покупка каждого вида мяса по килограмму обошлась бы в 1615 рублей, то сейчас за нее придется заплатить 1904 рубля — на 17% больше.
Рекорд по росту цен в прошлом году остался за куриными яйцами — в среднем этот показатель составил 47%. В январе 2023 года десяток стоил 87 рублей, ровно через год — 128 рублей.
Ситуацию со стремительным подорожанием социально значимого продукта пришлось комментировать даже президенту. По мнению властей, рост цен на яйца перед самым новым год обусловлен большим спросом на них, за которым не успевали производители.
Власти Тюменской области, где работают четыре птицефабрики, в свою очередь, заявили о сдерживании цен на яйца — в пределах 99 рублей за десяток С1.
Стоимость сахарного песка с января 2023 года выросла на 15% — до 71 рубля за килограмм.
Капуста за год подорожала на 33% — с 24 рублей до 32 рублей за килограмм. Огурцы — на 70%, томаты на 77%. И только репчатый лук вырос в цене всего на 3%.
Фрукты скоро можно будет приравнять к деликатесам. Удовольствие поесть бананы, которые еще год назад относился к недорогим продуктам, сегодня обойдется тюменцам в копеечку.
Так, бананы за год выросли в цене на 52% — до 156 рублей за килограмм ягод, выращенных в Эквадоре.
Яблоки с января 2023 года по январь 2024 год взлетели в цене на 25% до — 128 рублей.
Также в список подорожавших продуктов в обозначенный период вошли:
Если сегодня собрать все эти товары по килограмму, то за них придется отдать 5489 рублей — на 17% дороже, чем в январе 2023 года (6426 рублей).
На прожиточный минимум, который в начале прошлого года составлял 14,3 тыс. рублей, можно было бы оплатить 2,6 аналогичных продуктовых наборов. В настоящее время прожиточный минимум для тюменцев определен в сумме 15,4 тыс. рублей. Этих денег хватит заплатить за 2,4 корзины с продуктами.
Тоже самое выйдет, если посчитать разницу на примере средних зарплат. По данным Тюменьстата, в январе 2024 года по региону она составляла 57,1 тыс. рублей — это 10,4 собранных нами продуктовых корзин. В январе 2024 года средняя зарплата достигла 65,4 тыс. рублей — 10,18 корзин.
«И здесь мы видим, что доходы не успевают за ростом цен на продукты. Фактически увеличение прожиточного минимума „съедается“ подорожанием товаров», — отметило издание.
Ранее «Наш город» узнал, какие продукты могут подорожать в 2024 году. Так, по мнению экспертов, уже скоро цены могут вырасти на чай, кофе, какао и сахар.