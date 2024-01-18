В Тюмени цены на продукты растут быстрее, чем зарплаты

На прожиточный минимум, который в начале прошлого года составлял 14,3 тыс. рублей, можно было бы оплатить 2,6 аналогичных продуктовых наборов. В настоящее время прожиточный минимум для тюменцев определен в сумме 15,4 тыс. рублей. Этих денег хватит заплатить за 2,4 корзины с продуктами.