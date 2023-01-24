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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

В Тюменской области мясная продукция может подешеветь на 10%

Сегодня, 06:02
Фото: 1MI

Тюменский агрохолдинг займется снижением стоимости свинины

В Тюменской области может подешеветь свинина и мясная продукция из данного вида мяса. Снизить себестоимость производства планируют агрохолдинг «Юбилейный».
Сюжет
Тюмень

Удешевление мяса предприятие надеется достичь благодаря новой породе терминальных хряков. Компания уже закупила первую партию.

Специалисты агрохолдинга отмечают, что при более низком потреблении корма (его доля в себестоимости свинины составляет 75%) эти животные генетически более скороспелые. Хряки набирают вес до 110 килограммов за 165 дней. При этом качество самого мяса остается высоким — оно более сочное и менее жирное.

При положительных результатах эксперимента, которые станут известны в октябре, все товарное поголовье будет выращиваться с использованием семени, полученного от терминальных хряков. Это позволит сократить себестоимости производства свинины на 10%, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году подорожала мясная продукция. Стоимость говядины, в частности, выросла на 100 рублей. Свинина выросла в цене до 330 рублей за килограмм.

Йод и спички вошли в список товаров, значительно подорожавших в 2022 году
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