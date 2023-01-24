В Тюменской области мясная продукция может подешеветь на 10%

Специалисты агрохолдинга отмечают, что при более низком потреблении корма (его доля в себестоимости свинины составляет 75%) эти животные генетически более скороспелые. Хряки набирают вес до 110 килограммов за 165 дней. При этом качество самого мяса остается высоким — оно более сочное и менее жирное.