В Тюменской области мясная продукция может подешеветь на 10%

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Удешевление мяса предприятие надеется достичь благодаря новой породе терминальных хряков. Компания уже закупила первую партию.
Специалисты агрохолдинга отмечают, что при более низком потреблении корма (его доля в себестоимости свинины составляет 75%) эти животные генетически более скороспелые. Хряки набирают вес до 110 килограммов за 165 дней. При этом качество самого мяса остается высоким — оно более сочное и менее жирное.
При положительных результатах эксперимента, которые станут известны в октябре, все товарное поголовье будет выращиваться с использованием семени, полученного от терминальных хряков. Это позволит сократить себестоимости производства свинины на 10%, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году подорожала мясная продукция. Стоимость говядины, в частности, выросла на 100 рублей. Свинина выросла в цене до 330 рублей за килограмм.