В новых микрорайонах Тюмени построят новые школы и детские сады. Где и когда?

В новых микрорайонах Тюмени построят новые школы и детские сады

В Тюмени до 2027 года построят новые школы и детские сады в ЖК «Ново-Комарово» и в районе улицы Кармацкого (ЖК «Айвазовский» и ЖК «Ария»). Об этом сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.