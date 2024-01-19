В новых микрорайонах Тюмени построят новые школы и детские сады. Где и когда?

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В настоящее время по объектам ведутся работы по разработке проектной документации. Их планируют завершить в 2024–2025 годах. Строительство начнется после получения положительного заключения государственной экспертизы.
Денежные средства на проведение работ по строительству школ и детсадов предусмотрены в областном бюджете.
Ранее «Наш Город» писал, в Тюменской области до 2026 года построят 28 школ. В этом году новое общеобразовательное учреждение на 1 тысячу 101 место начнет работать в районе Мелиораторов, в селе Большой Краснояр Ярковского района откроют школу на 50 мест.