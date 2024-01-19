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В новых микрорайонах Тюмени построят новые школы и детские сады

В новых микрорайонах Тюмени построят новые школы и детские сады. Где и когда?

19 января 2024, 04:36
Фото: 1MI

В новых микрорайонах Тюмени построят новые школы и детские сады

В Тюмени до 2027 года построят новые школы и детские сады в ЖК «Ново-Комарово» и в районе улицы Кармацкого (ЖК «Айвазовский» и ЖК «Ария»). Об этом сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

В настоящее время по объектам ведутся работы по разработке проектной документации. Их планируют завершить в 2024–2025 годах. Строительство начнется после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Денежные средства на проведение работ по строительству школ и детсадов предусмотрены в областном бюджете.

Ранее «Наш Город» писал, в Тюменской области до 2026 года построят 28 школ. В этом году новое общеобразовательное учреждение на 1 тысячу 101 место начнет работать в районе Мелиораторов, в селе Большой Краснояр Ярковского района откроют школу на 50 мест.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Детские сады
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