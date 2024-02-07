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В Тюменской области автомастерская приняла экс-полицейского на работу и пожалела

В Тюменской области автомастерская приняла экс-полицейского на работу и пожалела

7 февраля 2024, 10:57
Фото: 1MI
В Тюменской области автомастерская приняла на работу бывшего полицейского, однако не известила об этом его бывшего работодателя.

Как сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, в настоящее время осуществляется проверка законодательства о противодействии коррупции. Сообщается, что за незаконное привлечение госслужащего предусмотрена административная ответственность, назначено наказание в виде штрафа (ст. 19.29 КоАП РФ).

Напомним, что в конце января в Тюменском отделе полиции №8 прошли обыски из-за жалобы горожан на бездействие. Действия проводились УСБ УМВД совместно со Следственным комитетом.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Проверка#Штраф#Административная ответственность#Алина Петрова
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