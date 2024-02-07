В Тюменской области автомастерская приняла экс-полицейского на работу и пожалела

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Как сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, в настоящее время осуществляется проверка законодательства о противодействии коррупции. Сообщается, что за незаконное привлечение госслужащего предусмотрена административная ответственность, назначено наказание в виде штрафа (ст. 19.29 КоАП РФ).
Напомним, что в конце января в Тюменском отделе полиции №8 прошли обыски из-за жалобы горожан на бездействие. Действия проводились УСБ УМВД совместно со Следственным комитетом.