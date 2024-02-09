nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Адвокат рассказал зачем в Тюмень могли приехать высокопоставленные силовики.

Адвокат рассказал, зачем в Тюмень могли приехать высокопоставленные силовики

9 февраля 2024, 06:55
Фото: 1MI
Адвокат рассказал зачем в Тюмень могли приехать высокопоставленные силовики.

Адвокат рассказал, зачем в Тюмень могли приехать высокопоставленные силовики

Московский адвокат Максим Калинов ранее работал следователем и ему известно о проверке силовиков, прибывших из столицы в Тюмень. Он полагает, что причиной могли стать массовые жалобы на пытки и подключение к проблеме члена Совета при президенте РФ.
Сюжет
Полиция

Адвокат Максим Калинов, защищающий права двух тюменцев — осужденного Михаила Губина и обвиняемого Дениза Айдына, предполагает, что силовики из Москвы прибыли в Тюмень, чтобы провести проверку из-за жалоб на пытки.

«Известно, что там проверяют тумбочки и сейфы, по своему опыту работы в следственном комитете могу сказать, что это может быть связано с пытками. Когда во времена моей работы были такие жалобы, я лично приходил и проверят кабинеты в присутствии сотрудников, прибывших с проверкой. Поэтому у меня есть все основания полагать, что это с этим связано, другого основания я не вижу», — говорит Калинов.

Также он отмечает, что в ходе обысков в такой ситуации обычно ищут орудие пыток. Это могут быть специальные машинки, которые подают ток. Как говорит адвокат, выводов для проверки по факту пыток было достаточно, тюменцы регулярно ездят в Москву, чтобы добиться справедливости и наказания для пытающих. В добавок на заявления о насилии со стороны правоохранителей уже обратила внимание член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«Это неприлично уже выглядит, по 15-20 человек приезжают и жалуются. Вспомнить дела Губина, Бережного, „Тюменское дело“… Не должно такого быть. Люди уже устали от безнаказанности. Думаю, что свой вклад внесла и Ева Мрекачева. Мы с ней общаемся, она знает о проблеме в Тюмени. Думаю, что все эти пункты они повлияли. Я убежден, что уголовные дела на силовиков будут, на то есть много веских причин, о некоторых я пока не могу рассказать. Но не должны людей подвергать пыткам ради статистики, это недопустимо», — считает адвокат.

Инсайдер редакции также сообщил, что высокопоставленные силовики, в числе которых главный инспектор МВД, уедут уже сегодня, после проведения обысков.

Напомним, что в Тюмени продолжают бороться за невиновность Михаила Губина, который отбывает наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Заключенный многократно заявлял о том, что он не виновен и признательные показания из него выбили пытками.

Пытками в Тюмени заинтересовалась член СПЧ России Ева Меркачева
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени будут судить пятерых азербайджанцев, которые занимались вымогательством денег у предпринимателей.

Читайте также:
«Бездействие, всем все равно»: московский адвокат обратился к тюменским силовикамВ Тюменском УМВД недосчитались половины сотрудников«Приставляли пистолет и фаллоимитатор»: тюменские бизнесмены жестоко пытают неугодных
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Проверка#Полиция#Пытки#Алиса Вернер#МВД
Подпишитесь
Ситуация изменилась: почему Тюмень больше не привлекательна для мигрантов?
Сегодня, 07:56
«Не выпендривается, а болеет»: как тюменским родителям распознать депрессию у ребенка
Вчера, 08:53
«Цены рухнут?»: риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды квартир в Тюмени
Вчера, 01:00
Тест «Великое чувство»: только начитанные тюменцы смогут отгадать книгу по цитате
Сегодня, 06:15
Тюменский бармен рассказал, каким коктейлем эффективнее напоить девушку
Сегодня, 08:03
«Даже ничего не успел понять». На СВО погиб экс-замначальника полиции Тобольска
Вчера, 12:34