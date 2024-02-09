Адвокат рассказал, зачем в Тюмень могли приехать высокопоставленные силовики

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Адвокат Максим Калинов, защищающий права двух тюменцев — осужденного Михаила Губина и обвиняемого Дениза Айдына, предполагает, что силовики из Москвы прибыли в Тюмень, чтобы провести проверку из-за жалоб на пытки.
«Известно, что там проверяют тумбочки и сейфы, по своему опыту работы в следственном комитете могу сказать, что это может быть связано с пытками. Когда во времена моей работы были такие жалобы, я лично приходил и проверят кабинеты в присутствии сотрудников, прибывших с проверкой. Поэтому у меня есть все основания полагать, что это с этим связано, другого основания я не вижу», — говорит Калинов.
Также он отмечает, что в ходе обысков в такой ситуации обычно ищут орудие пыток. Это могут быть специальные машинки, которые подают ток. Как говорит адвокат, выводов для проверки по факту пыток было достаточно, тюменцы регулярно ездят в Москву, чтобы добиться справедливости и наказания для пытающих. В добавок на заявления о насилии со стороны правоохранителей уже обратила внимание член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
«Это неприлично уже выглядит, по 15-20 человек приезжают и жалуются. Вспомнить дела Губина, Бережного, „Тюменское дело“… Не должно такого быть. Люди уже устали от безнаказанности. Думаю, что свой вклад внесла и Ева Мрекачева. Мы с ней общаемся, она знает о проблеме в Тюмени. Думаю, что все эти пункты они повлияли. Я убежден, что уголовные дела на силовиков будут, на то есть много веских причин, о некоторых я пока не могу рассказать. Но не должны людей подвергать пыткам ради статистики, это недопустимо», — считает адвокат.
Инсайдер редакции также сообщил, что высокопоставленные силовики, в числе которых главный инспектор МВД, уедут уже сегодня, после проведения обысков.
Напомним, что в Тюмени продолжают бороться за невиновность Михаила Губина, который отбывает наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Заключенный многократно заявлял о том, что он не виновен и признательные показания из него выбили пытками.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени будут судить пятерых азербайджанцев, которые занимались вымогательством денег у предпринимателей.