Адвокат рассказал, зачем в Тюмень могли приехать высокопоставленные силовики

Также он отмечает, что в ходе обысков в такой ситуации обычно ищут орудие пыток. Это могут быть специальные машинки, которые подают ток. Как говорит адвокат, выводов для проверки по факту пыток было достаточно, тюменцы регулярно ездят в Москву, чтобы добиться справедливости и наказания для пытающих. В добавок на заявления о насилии со стороны правоохранителей уже обратила внимание член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.