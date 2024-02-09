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Posted 9 февраля, 06:00

Published 9 февраля, 06:00

Modified 9 февраля, 06:02

Updated 9 февраля, 06:02

Тюменские депутаты объявили сбор средств для упавшей в яму с кипятком девушки

Тюменские депутаты собирают деньги для упавшей в яму с кипятком девушки

9 февраля 2024, 06:00
Фото: 1MI

Тюменские депутаты объявили сбор средств для упавшей в яму с кипятком девушки

22-летняя тюменка до сих пор находится в реанимации. Ей предстоит пересадка кожи.

Семье пострадавшей девушки нужна финансовая помощь, чтобы оплатить услуги адвоката. Об этом в ходе выступления в региональном парламенте заявила руководитель фракции КПРФ Тюменской областной думы Тамара Казанцева.

«Девушка находится в реанимации, ей предстоит пересадка кожи. На сегодняшний день ее состояние более-менее удовлетворительное. Мама за ней ухаживает, она уже подала заявление в суд. Нужно оказать поддержку по оплате адвоката и оказанию материальной помощи. Поэтому наша фракция приступает к сбору средств», — сообщила Казанцева.

22-летняя тюменка провалилась в яму с кипятком утром 28 января. Девушка получила ожоги 40% нижней части тела различной степени тяжести.

Ранее «Наш город» сообщал, что работница супермаркета в Тобольске сломала позвоночник. На женщину упала корзина с товаром.

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