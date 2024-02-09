Тюменские депутаты собирают деньги для упавшей в яму с кипятком девушки

Posted 9 февраля, 06:00
Published 9 февраля, 06:00
Modified 9 февраля, 06:02
Updated 9 февраля, 06:02
Семье пострадавшей девушки нужна финансовая помощь, чтобы оплатить услуги адвоката. Об этом в ходе выступления в региональном парламенте заявила руководитель фракции КПРФ Тюменской областной думы Тамара Казанцева.
«Девушка находится в реанимации, ей предстоит пересадка кожи. На сегодняшний день ее состояние более-менее удовлетворительное. Мама за ней ухаживает, она уже подала заявление в суд. Нужно оказать поддержку по оплате адвоката и оказанию материальной помощи. Поэтому наша фракция приступает к сбору средств», — сообщила Казанцева.
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