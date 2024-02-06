Молодую учительницу из Ишима могла убить врачебная ошибка

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Напомним, что на днях в Тюменской области скончалась учительница начальных классов, которая была госпитализирована в реанимацию после простуды.
42-летняя Ольга Линдигрин, преподаватель из Ишима обратилась в поликлинику, когда почувствовала себя плохо. Женщине был поставлен диагноз панкреатит.
Как считают родственники Ольги, диагноз ей был поставлен неправильно. По их словам, после врачи сказали пациентке, что у нее «неуточненная пневмония».
Преподавательницу госпитализировали в больницу с высокой температурой и серьёзным кашлем. Последний месяц она провела под капельницей, однако состояние её только ухудшалось, появилась кровь в мокроте.
Ольгу даже пришлось ввести в искусственную кому и перевести в реанимацию. К сожалению, спасти ее не удалось.
Сейчас родственники крайне озабочены произошедшей ситуацией. В обстоятельствах дела разбираются правоохранители.
По словам врача-терапевта Татьяны Крепс, оценивать действия врачей способен Следственный комитет. Отрицать или подтверждать возможную вину врачей сейчас не имеет смысла.
«Как врач, могу сказать, что неправильно поставленный диагноз может негативно отразиться на пациенте. В случае неправильного диагноза, пациент может не получить необходимое лечение или пройти ненужное лечение, что может ухудшить состояние его здоровья. В некоторых случаях это может привести к серьезным осложнениям, и в крайних ситуациях даже к фатальному исходу. Поэтому очень важно, чтобы диагноз ставил квалифицированный специалист на основе комплексного анализа симптомов и результатов диагностических исследований. Должна отметить, что определение виновности в случае смерти пациента не всегда просто. В большинстве ситуаций, причины смерти пациента могут быть многофакторными и зависеть от множества обстоятельств. Врачи обязаны обеспечивать высокий уровень медицинской помощи, а также прилагать все усилия для предотвращения фатальных исходов», — прокомментировала специалист.
Также врач посоветовала всем тюменцам не игнорировать симптомы болезни и при первых их проявлениях обращаться в больницу.
Ранее ещё один педагог тюменской школы №92 скончалась перед началом урока. Несмотря на усилия медиков, спасти учительницу не представилось возможным.