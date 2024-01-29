Третий случай за месяц: тюменец вернулся с СВО и едва не утонул в яме с кипятком

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Не так давно мужчина вернулся с СВО. 2 января он вышел из дома, чтобы проводить гостей.
«У дома парил кипяток. Хотели выйти на улицу, но пройти было никак. Я решил пронести ребенка на руках через воду. Делаю шаг туда, куда хотел ребенок наступить, и земля проваливается подо мной. Я успел откинуть девочку подальше от воды. А сам ногой ушел в яму. Обожгло полностью. Скорая приехала за 20 минут. От боли я орал врачам, чтобы ногу отрезали. Выжил в Бахмуте, чтобы утонуть в кипятке в Тюмени», — рассказал Дмитрий 72.ru.
Мужчина два дня пробыл в реанимации, а лечение он проходит до сих пор. По словам Дмитрия, яму он заметил за несколько часов до того, как в нее провалился.
Аналогичный случай произошел в минувшее воскресенье на улице 50 лет ВЛКСМ. 22-летняя девушка находится в реанимации с ожогами 40% нижней части тела, ее состояние оценивается как тяжелое.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подросток упал с высоты девятого этажа и выжил. Школьник приземлился на козырек подъезда.