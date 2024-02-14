«Любите и слушайте»: психолог рассказал тюменцам, как сохранить отношения

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Одной из главных проблем в парах, по мнению психолога Натальи Нумовой, является недопонимание. Источником этой проблемы зачастую является неумение выстроить диалог в паре и обозначить свои потребности.
«Женщины часто рассказывают о том, что им не хватает внимания от партнера, но они напрямую этого не говорят своему мужчине, а только намекают. Но нет ничего страшного в том, чтобы сказать прямо о желании больше проводить времени вместе и предложить свои варианты совместного отдыха. Мужчины в свою очередь порою не понимают таких просьб и воспринимают это, как претензию, реагируя негативно. Однако, при правильном выстраивании разговора, станет очевидно, что проблема значительно меньше, чем кажется», — говорит психолог.
Для того, чтобы разговор о проблеме прошел комфортно, его нельзя начинать с претензии, заявляя о том, что партнер делает что-то не так. Психолог объясняет, что в начале беседы важно акцентировать внимание на своих переживаниях, чтобы объяснить почему вам чего-то не хватает или что-то не нравится.
«Например, в том же примере с женщиной, которой не хватает внимания, стоит прямо сказать, „я очень переживаю из-за того, что мы мало времени проводим вместе и из-за этого чувствую себя одинокой и ненужной“. В таком варианте вы не обвинили партнера, вы рассказали ему о своих чувствах, что благоприятно скажется на дальнейшем разговоре», — уверена Наумова.
Второму партнеру при таком обращении важно выслушать и эмоционально вовлечься в состояние близкого человека. Нужно показать, что вы понимаете, почему проблема возникла и готовы вместе искать способы ее решения. Причем предлагать варианты разрешения конфликта стоит каждому. Особенно важно не повышать голос при таком разговоре и не уходить от него, обсуждение проблем должно проходить в доверительной обстановке.
Психолог отмечает, что ссоры в паре — это естественно. Разумеется при условии, что в конфликте не применяется физическое или психологическое насилие.
«Часто в семьях происходят бытовые конфликты, которые характеризуются вспышками различных эмоций. Люди обижаются друг на друга, порою злятся, но это нормально, иногда даже хорошо. Мы все разные и нам нужно притереться друг к другу и то, как мы решаем конфликт показывает, как мы относимся друг к другу», — объясняет эксперт.
Однако в конфликте все же важно соблюдать правила, чтобы не травмировать любимого человека. Наталья Наумова перечислила, что в ходе ссоры запрещено:
«Если вас захлестнули эмоции, вы можете сказать об этом партнеру и ненадолго разойтись по разным углам, чтобы разум снова стал главенствующим. Когда вы придете в себя, то сможете сесть и спокойно обсудить предмет конфликта, не причиняя друг другу боли», — говорит психолог.
Также Наумова подчеркивает, что разрешение конфликтных ситуаций — один из главных инструментов работы над отношениями. Если в вашей паре проблемы после диалога разрешаются, то отношения становятся крепче и с каждой ссорой вы можете больше доверять партнеру, осознавая, что вместе вы справитесь с любой ситуацией.
Также важно помнить о том, что в паре люди по-прежнему остаются отдельными личностями с разными потребностями и представлении о комфортном формате взаимодействия.
«Если ваш партнер выделят значимым для себя то, что вы считает неправильным, то вы этого не исправите. Либо примите это и не упрекайте, либо партнер вам не подходит и отношения не будут счастливыми. Помните, что вы принимаете человека таким, какой он есть. Да, со временем вы немного меняетесь для партнера, а он для вас, чтобы было комфортнее идти по жизни вместе, но взгляды на глобальные и значимые для отношений вещи зачастую не меняются, об этом стоит помнить», — обозначает Наумова.
Так, если один из партнеров рассматривает сожительство только в раке, а второй обременять себя такими узами не желает, то заставить одного подстроиться под другого без нанесения травм не удастся. А потому такие важные вещи стоит обсуждать еще при зарождении отношений, чтобы точно понимать, готовы ли вы уважать личные границы и принципы партнера и следовать им или же вы слишком разные.
Помните, что идти на уступки по мелким вопросам — это нормально, если ситуация не затрагивает принципиальный для вас вопрос. Ведь отношения — это не только любовь, но и упорная работа.