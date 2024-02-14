«Любите и слушайте»: психолог рассказал тюменцам, как сохранить отношения

Так, если один из партнеров рассматривает сожительство только в раке, а второй обременять себя такими узами не желает, то заставить одного подстроиться под другого без нанесения травм не удастся. А потому такие важные вещи стоит обсуждать еще при зарождении отношений, чтобы точно понимать, готовы ли вы уважать личные границы и принципы партнера и следовать им или же вы слишком разные.