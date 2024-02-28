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В Тюменской области стая волков попала на видео

В тюменском лесу заметили стаю волков. ВИДЕО

28 февраля 2024, 06:59
Фото: 1MI

В Тюменской области стая волков попала на видео

Волки попали в кадр видеоловушки, размещенной специалистами Чугунаевского охотхозяйства. На кадрах видно, как они прокладывают тропу.

Видео специалисты опубликовали в Телеграм-канале охотхозяйства. Один из комментаторов отметил, что волки заметили камеру и постарались обойти ее стороной.

«Как они все-таки чувствуют: камера стоит на буранке, волки идут по ней, не доходят до камеры, сворачивают с тропы, обходят камеру и через 10 метров снова выходят на тропу», — пишет пользователь с ником Tum_Hanter.
Видео: Охотхозяйство Чугунаевское / Телеграм

В середине февраля волков замечали в СНТ «Медик». Местные жители поделились видео с камер, на котором видно, как животные бегут по улицам садового общества.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области котенка рыси сняли на видео. Он прошелся по следам косуль в поисках еды.

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