В тюменском лесу заметили стаю волков. ВИДЕО

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Видео специалисты опубликовали в Телеграм-канале охотхозяйства. Один из комментаторов отметил, что волки заметили камеру и постарались обойти ее стороной.
«Как они все-таки чувствуют: камера стоит на буранке, волки идут по ней, не доходят до камеры, сворачивают с тропы, обходят камеру и через 10 метров снова выходят на тропу», — пишет пользователь с ником Tum_Hanter.
В середине февраля волков замечали в СНТ «Медик». Местные жители поделились видео с камер, на котором видно, как животные бегут по улицам садового общества.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области котенка рыси сняли на видео. Он прошелся по следам косуль в поисках еды.