«Люди как зайцы»: в Тюмени затопило микрорайон. ВИДЕО

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«Недоброе утро в Тарманах! Люди как зайцы на островке остановочного пункта. У „Пятерочки"", — пишут в Телеграм-канале «ЧС Тюмень».
По словам местных жителей, дорогу затопило из-за коммунальной аварии, однако аварийная служба до сих пор не взялась за устранение проблемы.
Ранее «Наш город» писал, что жительница Тюмени пожаловалась на небезопасные остановки в центре города. Женщина рассказала, что из-за льда люди рискуют упасть под автобус.