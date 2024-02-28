Тюменцы стали реже выздоравливать от COVID-19

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В новой сводке, опубликованной порталом Объясняем.рф, сообщается, что за период с 19 по 25 февраля COVID-19 выявили у 275 жителей Тюменской области. Это на 12 человек меньше, по сравнению с предыдущей неделей.
С коронавирусом были госпитализированы 24 человека, выздоровевших — 252. Для сравнения, на предыдущей неделе госпитализировали 31 человека, выздоровели — 294.
«В целом по России количество госпитализаций снизилось на 7,6%, выздоровевших — на 2% меньше. Показатель заболеваемости снизился на 8,7%», — рассказали эксперты.
Ранее «Наш город» рассказал, какие ошибки допускают тюменцы при лечении ОРВИ. Инфекционист Владимир Сорокин отметил, что подавляющее большинство людей неправильно реагирует на подъем температуры.