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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Тюменцы стали реже выздоравливать от COVID-19

Тюменцы стали реже выздоравливать от COVID-19

28 февраля 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцы стали реже выздоравливать от COVID-19

Снижение количества выздоровевших замечено не только в Тюменской области, но и в целом по стране. Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели коронавирусом за минувшую неделю.

В новой сводке, опубликованной порталом Объясняем.рф, сообщается, что за период с 19 по 25 февраля COVID-19 выявили у 275 жителей Тюменской области. Это на 12 человек меньше, по сравнению с предыдущей неделей.

С коронавирусом были госпитализированы 24 человека, выздоровевших — 252. Для сравнения, на предыдущей неделе госпитализировали 31 человека, выздоровели — 294.

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«В целом по России количество госпитализаций снизилось на 7,6%, выздоровевших — на 2% меньше. Показатель заболеваемости снизился на 8,7%», — рассказали эксперты.

Ранее «Наш город» рассказал, какие ошибки допускают тюменцы при лечении ОРВИ. Инфекционист Владимир Сорокин отметил, что подавляющее большинство людей неправильно реагирует на подъем температуры.

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