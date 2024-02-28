«Тюмени остро нужна собственная логика»: политолог рассказал о перспективах города

Из специфически тюменского — сотрудники инжиниринговых центров нефтегазовых компаний и небольшого количества предприятий нефтегазового сервиса. Общее их количество, равно как и удельный вес в структуре занятого населения областной столицы, мне не известны, но не думаю, что это очень уж большие числа. Размеры этой группы населения областной столицы нельзя расширить за счет профессионально близких к ним преподавателей вузов: их удельный вес в отраслевой структуре населения никак не выделяет Тюмень среди всех остальных областных центров России и не способствует ее превращению в полноценный (а не специфически отраслевой) научный центр хотя бы регионального значения.