«Размечтался!»: Мизулина ответила политологу, попросившего ее не приезжать в Тюмень

Мизулина ответила политологу, попросившего ее не приезжать в Тюмень

Тюменский политолог Александр Безделов связал визит главы «Лиги безопасного интернета» в Тюмень с рядом скандалов и задумался о том, чтобы попросить Мизулину больше в Тюмень не приезжать. Общественница на такое высказывание ответила довольно резко.