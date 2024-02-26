«Размечтался!»: Мизулина ответила политологу, попросившего ее не приезжать в Тюмень

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Визит Екатерины Мизулиной почему-то принес одни скандалы, так считает тюменский политолог Безделов. В своих социальных сетях он высказался о том, что приезд женщины в Тюмень был омрачен рядом скандалов.
»…там песня и якобы рапорт, там давка школьников и команда политика, заставляющая полицию их разогнать. Может там кто-нибудь Екатерину Михайловну попросить больше к нам не приезжать?», — предлагает Безделов.
Рассуждения тюменца были услышаны главой «Лиги безопасного интернета», ответила она на них коротко и лаконично.
«Размечтался», — написала с своем телеграм-канале Мизулина, добавив три ехидные скобочки.
Ранее женщина уже говорила о том, что в Тюмень обязательно вернется, так как город и его жители покорили сердце медийной общественницы.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как прошел визит Мизулиной в Тюмень и какие громкие заявления она сделала со сцены.