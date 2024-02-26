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Мизулина ответила политологу, попросившего ее не приезжать в Тюмень

«Размечтался!»: Мизулина ответила политологу, попросившего ее не приезжать в Тюмень

26 февраля 2024, 11:10
Фото: Скриншот видео Екатерины Мизулиной.

Мизулина ответила политологу, попросившего ее не приезжать в Тюмень

Тюменский политолог Александр Безделов связал визит главы «Лиги безопасного интернета» в Тюмень с рядом скандалов и задумался о том, чтобы попросить Мизулину больше в Тюмень не приезжать. Общественница на такое высказывание ответила довольно резко.

Визит Екатерины Мизулиной почему-то принес одни скандалы, так считает тюменский политолог Безделов. В своих социальных сетях он высказался о том, что приезд женщины в Тюмень был омрачен рядом скандалов.

»…там песня и якобы рапорт, там давка школьников и команда политика, заставляющая полицию их разогнать. Может там кто-нибудь Екатерину Михайловну попросить больше к нам не приезжать?», — предлагает Безделов.

Рассуждения тюменца были услышаны главой «Лиги безопасного интернета», ответила она на них коротко и лаконично.

«Размечтался», — написала с своем телеграм-канале Мизулина, добавив три ехидные скобочки.

Ранее женщина уже говорила о том, что в Тюмень обязательно вернется, так как город и его жители покорили сердце медийной общественницы.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, как прошел визит Мизулиной в Тюмень и какие громкие заявления она сделала со сцены.

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