«Сплетни и коварство»: психолог рассказал, как справиться с токсичным коллективом

При том, конкуренция в коллективе должна быть, но проявляться он должна в здоровом формате, при котором каждый старается выполнить свои задачи максимально качественно. В противном случае, люди остаются на одном и том же месте годами, не получая прибавок к зарплате и повышений, так как не работают над качеством выполнения работы и не проявляют своих амбиций.