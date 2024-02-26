«Сплетни и коварство»: психолог рассказал, как справиться с токсичным коллективом

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Буллинг в рабочем коллективе чаще называют моббингом, ведь оскорбление и унижение одного из коллег зачастую преследуют конкретную цель — заставить работника уйти с места работы или ослабить степень его социального или профессионального влияния в коллективе.
«Такое „выдавливание“ человека из коллектива совершается не только теми, кто вашего уровня по должности, но и начальством, которому вы чем-то не угодили. Ведь руководитель хочет видеть податливого и послушного сотрудника и часто не желает считаться с его взглядом на рабочие вопросы и личные амбиции», — говорит психолог Петр Зосимов.
Так жертву могут загружать задачами, которые не входят в перечень его трудовых обязанностей, при их невыполнении сотрудника могут отчитывать публично, подбирая не самые аккуратные выражения и стремясь принизить его в глазах окружающих.
«Мои клиенты часто говорят о том, что субординация в компаниях не соблюдается. Руководители и коллеги могут крыть друг друга трехэтажным матом, разбираясь в том, кто и что не так сделал. Зачастую в такой ситуации всю вину спихивают на самого скромного и тихого коллегу, понимая, что он не сможет дать отпор», — говорит эксперт.
Зосимов также отмечает, что в большом коллективу свойственно перекладывать свои обязанности на самого слабого и безотказного человека в коллективе, который чаще всего и становится жертвой травли. Несмотря на имеющиеся таланты и упорство в работе такому человеку могут преградить путь к повышению и занижать его заслуги.
В таком случае важно научиться говорить «нет» и браться только за те задачи, которые прописаны в трудовом договоре. Принимать к сведению нужно только конструктивную критику, а оскорбления и давление пресекать на корню, напоминая о необходимости соблюдения делового этикета.
Сталкиваются с проблемами в коллективе не только тихони, но и эффектные девушки. Они часто страдают от харассмента (домогательств и преследования — прим. ред) и сплетен. Завистники могут считать, что женщина добилась расположение начальника или хорошей должности интимным путем и эти домыслы активно распространяются в рабочей среде. Или же сотрудницу могут преследовать коллеги, отвлекая ее от работы своими романтическими поползновениями.
«Самый тяжелой случай — это принуждение. Не секрет, что у нас в компаниях люди часто натянуто улыбаются руководству и стараются во всем угодить. Понимая это, начальник может принуждать сотрудников к разного рода взаимодействиям, порою даже непрямую угрожая потерей работы», — объясняет психолог.
Важно помнить, что домогательства, перешедшие за законные рамки могут стать поводом для обращения в правоохранительные органы. Коллегам, которые так и норовят к вам подкатить и отвлечь от работы важно прямо говорить, что их предложение вас не интересует и в офисе вы находитесь, чтобы работать, а не флиртовать.
Со сплетнями бороться сложнее, так как рождаются они на пустом месте и распространяются с небывалой скоростью. А потому психолог советует попросту не обращать на них внимание и заниматься рабочими обязанностями. Чем меньше вы реагируете на такие провокации — тем меньше их будет.
Важно понимать, что успех компании во многом зависит от отношений в коллективе и часто нарушения в корпоративной этике или полное пренебрежение ею пагубно сказываются на итогах работы. А потому стоит ответственно походить к выбору рабочего места и в случае возникновения неприемлемых ситуация быть готовым сменить работу.
«Коллектив, в котором нет четкого распределения задач, в котором люди занимаются не работой, а сплетнями и травлей, успешным не будет. Если вас не ценят, как специалиста, то это серьезный звоночек для смены компании», — уверен психолог.
При том, конкуренция в коллективе должна быть, но проявляться он должна в здоровом формате, при котором каждый старается выполнить свои задачи максимально качественно. В противном случае, люди остаются на одном и том же месте годами, не получая прибавок к зарплате и повышений, так как не работают над качеством выполнения работы и не проявляют своих амбиций.