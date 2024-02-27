В Тюмени лето 2024 года станет самым жарким за всю историю

Прогнозируется, что в первый месяц лета температура воздуха будет на 7 градусов выше нормы и, вероятнее всего, достигнет +35 градусов Цельсия. Рекордные показатели температур ожидаются в Москве, Калининграде, Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и в регионах Поволжья, пишут «Известия».