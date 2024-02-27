В Тюмени лето 2024 года станет самым жарким за всю историю

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:20
Прогнозируется, что в первый месяц лета температура воздуха будет на 7 градусов выше нормы и, вероятнее всего, достигнет +35 градусов Цельсия. Рекордные показатели температур ожидаются в Москве, Калининграде, Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и в регионах Поволжья, пишут «Известия».
Погодные аномалии настигнут не только регионы России, но и весь мир. Причиной тому — влияние теплового явления Эль-Ниньо на климат. Оно подразумевает изменение температуры воды в экваториальной части Тихого океана.
Ранее «Наш город» сообщал, что четверо тюменцев едва не замерзли в поле. Людей спасли сотрудники Госавтоинспекции.