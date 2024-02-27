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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Лето 2024 года в Тюмени станет самым жарким за всю историю

В Тюмени лето 2024 года станет самым жарким за всю историю

27 февраля 2024, 05:18
Фото: Изображение Midjourney

Лето 2024 года в Тюмени станет самым жарким за всю историю

Этим летом температура воздуха может побить все рекорды. Превышение нормы ожидается уже в июне.

Прогнозируется, что в первый месяц лета температура воздуха будет на 7 градусов выше нормы и, вероятнее всего, достигнет +35 градусов Цельсия. Рекордные показатели температур ожидаются в Москве, Калининграде, Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и в регионах Поволжья, пишут «Известия».

Погодные аномалии настигнут не только регионы России, но и весь мир. Причиной тому — влияние теплового явления Эль-Ниньо на климат. Оно подразумевает изменение температуры воды в экваториальной части Тихого океана.

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Ранее «Наш город» сообщал, что четверо тюменцев едва не замерзли в поле. Людей спасли сотрудники Госавтоинспекции.

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